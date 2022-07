Vecina de barrio tomado por “Pioja”: “es como si alguien se hubiera muerto... todo está en silencio”

Una de las vecina del barrio María Reina de Los Ángeles en Sagrada Familia, que había sido tomado por la banda de “Pioja”, aseguró este miércoles que nadie ha dejado de hablar de la captura del “jefe” o “patrón”, -como muchos le decían- con tal de no repetir su nombre y así no exponerlo.

Así se veía el barrio a mediodía de este miércoles 20 de julio. Foto: S.Coto (Silvia Coto)

La señora, quien tiene 15 años de vivir en ese barrio y es de apellido Rojas, aseguró que hoy en esa comunidad el ambiente es distinto después la captura de Rodríguez Chaves, de 48 años, alias “Pioja”.

“Viera que le estaba diciendo a una de las vecinas que el barrio que parece como si se hubiera muerto alguien, porque todo está en silencio, como apagado... Pero la verdad a mí me alegra que las autoridades no se olvidaran de esta barriada, porque esto se llenó de consumidores de droga. Antes era muy distinto, cuando yo llegué... Esa banda tiene bastante tiempo de estar aquí y recibía la protección de muchas personas, yo no me incluyo porque yo -cuando estoy en la casa- solo es para dormir porque trabajo muchas horas”, dijo la mujer, quien trabaja en limpieza en una casa.

Ella nos contó que el martes, cuando los agentes llegaron a la comunidad, los lugareños estaban impresionados de que finalmente ocurriera lo que durante muchos años estuvieron esperando, pero que parecía imposible por lo protegido que estaba Rodríguez.

El OIj detuvo desde los hombres de confianza hasta los que preparaban la droga. Foto: OIJ (oij)

“Es cierto, en esta calle usted no oye de balaceras, no oye de homicidios... Yo me animo a decir que ni asaltos, porque todo estaba controlado para que la gente de aquí esté contenta y así que la Policía no pasara cerca. Ellos (la banda) aprovechaban la tranquilidad de aquí para hacer sus movimientos, si usted va aquí a la vuelta -le hablo de menos de 600 metros- está la 25 de Julio (ciudadela). Por muchos años la Policía estaba ahí porque la venta de drogas es indiscriminada, desde hace añales, entonces aquí muchos pensaban que nada pasaba”, dijo la vecina.

Rojas aseguró sentirse indignada porque algunos de los vecinos comentaron en la mañana que ahora sí se van a empezar delitos en ese pedacito de comunidad.

“Vea uno aprende a vivir en silencio, yo tengo una casita humilde y sencilla, mis hijos me han rogado que la venda y le han salido novios, pero ¿qué pasa? Vaienen a ver y el barrio no les gusta por el montón de indigentes y consumidores que hay, entonces la única opción es quedarme y así como yo muchos hemos aprendido a ver y callar, sin decir nada. A ese señor yo nunca lo he visto (Pioja) porque los de él lo tenían bien protegido, justo para que no pasara lo de ayer, que lo agarró la Policía. A una hermana de él que es de aquí sí, a ella se la llevaron presa”, dijo.

Las autoridades judiciales allanaron varios negocios cercanos el martes, y ya hoy miércoles todos estaban trabajando con normalidad.

La banda movía una millonada por semana. (oij)

“Ellos (la banda) ofrecían muchos tipos de drogas, porque hasta a uno en algún momento -que yo caminaba para mi casa- me ofrecieron. Ahora en la mañana, como a las 10, varios de los adictos iban como almas en pena buscando”, dijo la señora.

“Pioja” y su banda generaban ganancias de ¢100 millones semanales. El líder fue detenido en el condominio en que vivía junto a su esposa, en La Sabana. Algunos de los detenidos eran hombres de confianza ed Pioja y vigilaban el negocio, otros eran vendedores, otros se encargaban de la seguridad, también estaban los preparadores y almacenadores de droga, los distribuidores de dinero y los legitimadores.