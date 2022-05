Vecino de Heredia grabó torbellino sin imaginarse que este lo dejaría sin techo (Videos)

Ulises Urroz grabó un video del torbellino, poco antes de quedarse sin su techito. Captura de video.

Al ver que un poderoso torbellino estaba destechando las viviendas al otro lado de la calle, Ulises Urroz sacó su celular para grabar lo que estaba sucediendo.

Lo que obviamente no se esperaba era que el torbellino cruzara la calle para pasar por en medio de su casa, arrancando casi por completo su techo y dándole el peor susto de su vida.

“Jamás pensé que el torbellino se fuera a venir hasta acá, donde nosotros. Yo estaba grabando cuando de pronto empecé a ver que levantaba las latas de zinc, me metí a la casa y fue cuando despedazó todo.

“Todo lo que había en el techo cayó adentro, el techo desapareció. Teníamos un cielorraso de madera y una gran parte también fue arrancado por el torbellino, el cable eléctrico también se lo llevó”, contó.

Urroz, de 37 años, es uno de los vecinos que resultó afectado por el paso del fenómeno natural que se formó la tarde de este miércoles en La Aurora de Heredia.

Este torbellino causó importantes daños en al menos 15 viviendas, la mayoría de estas en el condominio Gabriela, al otro lado de la calle de donde vive Ulises.

El torbellino arrancó hasta parte del cielorraso de madera. Captura de video

“Fue algo terrible, nunca había pasado algo así. Aquí pasó arrancando las latas, varias casas quedaron destechadas por completo”, dijo Freddy Vega, vecino afectado.

Momentos de angustia

“¡Oh por Dios! El tornado está aquí, pasó por la casa, se llevó todo el techo de la casa”.

Esas fueron las palabras de Ulises mientras grababa con su celular el momento exacto en el que el torbellino arrancaba el techo de su vivienda. Afortunadamente los daños únicamente fueron materiales.

Urroz contó que él se encontraba solo en su hogar cuando ocurrieron los hechos, pues su esposa andaba trabajando y sus dos hijos estaban en la escuela.

“Empezó como con un silbido muy fuerte, esas latas como estaban flojas hacían mucho ruido, entonces me salí a ver qué estaba pasando y fue cuando vi las láminas de zinc (de la casa del otro lado) volando al frente”, narró.

Tras el paso del torbellino, su mayor preocupación era que empezara a llover, pues toda el agua se les iba a meter, por dicha eso no ocurrió. Añadió que la única ayuda que recibieron por parte de la Comisión Nacional de Emergencias fue de unos rollos de plásticos que les dieron para que trataran usarlos como techo.

Los vecinos de La Aurora de Heredia dijeron que nunca había ocurrido algo así. Foto: Cortesía para LT

Difícil situación

Este jueves, Ulises, al igual que muchos de sus vecinos, se levantó temprano para ver con más calma los daños sufridos y así buscar alguna solución antes de que llegara la lluvia.

“Todavía estamos cuantificando los daños, lo más duro es que ahorita estoy sin trabajo, entonces imagínese, es como dice el dicho, ‘el niño llorón y la china que lo pellizca’”.

Don Eduardo Matamoros también perdió por completo el techo de su casa, ubicada en un segundo piso. Foto Adrián Galeano.

Afortunadamente, la ayudó no tardó en llegar para la familia de Urroz.

“Lo que me ha sorprendido es que la mano solidaria no ha faltado, gente que no conozco me escribió para preguntarme si teníamos comida, otros nos ofrecieron un cuartito por si ocupábamos para pasar la noche. De repente empezaron a llegar notificaciones de SINPE Móvil a mi teléfono, de verdad estoy sorprendido”, dijo.

Se paseó en remodelación

Trabajadores corrían por arreglar los techos antes de que cayera un aguacero. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Otro vecino que también fue muy golpeado fue don Eduardo Matamoros, pues el ventolero arrancó por completo el techo de su casa, que está ubicada encima de un local que empezó a remodelar el pasado lunes.

“Primero se formó como un pequeño torbellino que barrió la basura que había sobre la calle, pero luego agarró mucha fuerza y destapó unas casa en el condominio Gabriela, luego vino con toda la fuerza y arrancó el techo (de su casa) de un solo golpe y lo mandó para el otro lado”.

“Empezó muy suave, era un viento muy normal, pero el día sí estaba muy oscuro, jamás pensé que algo así iba a pasar”, dijo Eduardo Matamoros, vecino afectado.

Los daños causados por el torbellino se vieron con más claridad este jueves. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Matamoros asegura que la fuerza del viento era tanta que al momento de arrancar el techo también quebró parte de una pared de block de la casa.

Don Eduardo contó que en el local ubicado debajo de su casa había una ferretería, pero ese negocio se pasó a otro lado, por lo que el pasado lunes sacó una platita para hacerle unas remodelaciones al lugar, pero ahora deberá usar ese dinero en reparaciones.

“Yo calculo que la reparación va a salir como en unos ¢3 millones, porque hay que arreglar todo adentro, los blocks quebrados y hay que cambiar el zinc. Yo había remodelado una parte y solo duró dos días porque el viento se lo llevó todo”.

Don Freddy Vega recogió varias latas de zinc que cayeron sobre la calle para arreglar el techo de su vivienda. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Corriendo con arreglos

Freddy Vega fue otro de los vecinos que la mañana de este jueves anduvo en carreras para reparar una parte del techo de su casa que fue dañada.

“Bastantes daños causó en mi casa, arrancó varias láminas, unas transparentes que tenía. He conseguido unas láminas (de zinc) de segunda para tapar un poco, estas que tengo me las regalaron de donde estaba antes la ferretería”, contó.

José Portero (camisa azul) fue ayudado por varios vecinos para reparar el techo de su casa. Foto: Adrián Galeano.

La misma situación la estaba viviendo José Portero, quien con ayuda de unos vecinos estaba corriendo para arreglar su techo. Él contó que el torbellino lo agarró cuando regresaba de una pulpería, afortunadamente no sufrió ninguna herida.

“Era la 1:20 de la tarde, hubo un apagón de luz primero, luego de eso empezó a soplar el viento fuertísimo, huracanado, se empezaron a desprender las láminas de zinc, pero era tanta la fuerza que las lanzaba con una velocidad increíble”, recordó.

[ Chofer de bus que chocó contra vagoneta: “La Santísima Trinidad nos salvó” ]

Por su parte, Daisy Ocampo, quien también es vecina del condominio Gabriela, dijo que fue tanto el temor que sintió que se puso a rezar.

“Estaba muy asustada, entonces me puse a rezar y a pedirle a Dios que nos protegiera a todos. Yo estuve entubada (por covid) y le decía a Dios que por favor también me salvara en esta ocasión”.

El torbellino causó estragos a su paso por una de las calles del condominio Gabriela, en La Aurora de Heredia. Foto cortesía. (Laura Murillo)