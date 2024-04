Vecinos de Alajuelita sienten verdadero terror hasta dentro de sus casas ante ola de violentos homicidios

Dos hombres fueron asesinados la madrugada de este jueves en Tejarcillos de Alajuelita (cortes)

Los vecinos de Alajuelita están muy asustados y preocupados por los homicidios que se han dado en la última semana, además de las constantes balaceras en la comunidad.

En cuatro días se registraron un doble crimen y también un caso en que un joven murió y otro resultó herido, en el mismo sitio cerca del Ebais de Tejarcillos.

Una vecina de esa zona de apellido Moraga nos contó que los vecinos están aguevados porque si se repite la historia deben irse preparando, para que la situación de seguridad de complique.

“Tejarcillos es un lugar donde siempre hay situaciones de violencia por venta de droga, balaceras, pero casi siempre eran más adentro, los vecinos aquí comentan que parece como que hay una disputa de territorio por temas de droga y por eso no solo se han dado los crímenes sino balaceras, lo que más preocupa es que aunque han ocurrido de madrugada frente al ebais, es un lugar donde siempre hay mucha gente que nada tiene qué ver”, dijo Moraga.

“Ya uno no se siente seguro, la gente le dice a uno: ‘es que a ustedes les gusta vivir así', pero no es por gusto, es por necesidad. Hace tiempo, yo estaba lavándome los dientes, se escucharon varios balazos y en eso yo me quité del lavatorio para secarme la boca con el paño y una bala atravesó la lámina de zinc del techo y el casquillo quedó en el lavamanos, no me tocaba pero es parte del peligro que uno vive”, agregó el vecino con justificada indignación.

Otro de los vecinos que se identificó como Miguel, aseguró que sí hay mucha preocupación más que la situación había disminuido un poco hace un tiempo y más bien, estaban contentos con la seguridad.

“Aquí es complicado pero los policías que andan en las motos controlaban mucho, los hemos estado viendo menos, pero también aquí lo que hay son disputadas, la droga todo lo complica y el entorno no ayuda. En la madrugada de hoy( jueves) nos despertaron los balazos y uno lo que hace es quedarse quieto y no dejar de pensar en que las balas no nos alcancen o que tampoco sea un pariente o un vecino el que sea herido, porque de todo esto, el principal temor es una bala perdida”, dijo.

Los identificaron

“El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que ya lograron identificar a los dos hombres que fueron asesinados la madrugada de este jueves en Alajuelita.

Las víctimas son un hombre de apellido Chinchilla, de 51 años, y un extranjero apellidado Tellez, de este último aún se desconoce la edad.

La Central de la Cruz Roja reportó que el suceso se dio a las 2 de la mañana, en Tejarcillos de Alajuelita, específicamente frente al Ebais.

Algunos testigos dicen que los hombres se encontraban dentro de un carro cuando, de pronto, pasó una moto con dos hombres disparando, acabando con la vida de ambos.

Cuando los socorristas llegaron al lugar para atender a las víctimas, ya no había nada qué hacer, ya que se encontraban sin vida. La Fuerza Pública inició un operativo para tratar de dar con los sospechosos.

Al lugar se hicieron presentes agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el fin de levantar los cuerpos y recoger pruebas necesarias para la respectiva investigación. La mañana de este jueves los investigadores trataron de entrevistar a varias personas para dar con pistas de los sospechosos.

Casi en el mismo sitio de este doble crimen, el lunes 1º de abril fueron atacados dos muchachos, uno murió y el otro sigue grave.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el crimen se dio la noche del lunes, a las 10:30, en las cercanías del Ebais de Tejarcillos.

El reporte de las autoridades dice que los dos muchachos, de apellidos Barquero (el fallecido) y Castillo, se encontraban en la calle conversando cuando solo se empezaron a escuchar un montón de balazos.

La principal preocupación para los vecinos es que una bala perdida los alcance. (Alonso Tenorio)

Castillo fue llevado a la Clínica de Alajuelita, él recibió un balazo en el abdomen, los médicos lo estabilizaron y minutos después lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios en condición delicada.

Mientras que Barquero fue llevado a la Clínica Solón Núñez, donde lo declararon fallecido al ingresar, él recibió tres balazos, en el tórax, en el brazo derecho y la pierna izquierda.

Por el momento se desconoce si estos casos podrían tener relación.

Crímenes en aumento

Hasta la mañana de este jueves se reportan 237 homicidios en lo que va del año. En San José han sido asesinadas 61 personas, 55 en Limón, 43 en Puntarenas, 26 en Alajuela, 24 en Cartago, 19 en Guanacaste y 9 en Heredia.

En 125 casos el crímen se debe a un ajuste de cuentas o venganza.