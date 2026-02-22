Vecinos escucharon múltiples detonaciones: hombre de 30 años fue asesinado en Cartago

Un hombre de apellido Rivera, de 30 años, fue asesinado la noche de este sábado en Cot de Cartago.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a eso de las 8:40 p.m., luego de que vecinos de la comunidad alertaran a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, localizaron a Rivera fallecido y con una herida de bala en la cabeza.

En la escena también se ubicaron varios casquillos, los cuales fueron recolectados como parte de la investigación.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso quedó en investigación por parte del OIJ para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

Con este caso, ya son 16 las personas que han sido asesinadas en Cartago en lo que va del año.