Veterinario enfrentó a robacarros: “En ese momento uno no piensa que lo material no vale la pena”

El veterinario trató de detener al delincuente. Captura de pantalla.

Un veterinario alajuelense prácticamente se jugó la vida al tratar de evitar que un delincuente se llevara su carro, un Toyota Hilux modelo 2022, que con mucho esfuerzo compró en mayo de este año.

El hombre, quien pidió que su nombre no fuera publicado, trató de bajar a la fuerza al maleante que agarró el volante de su chuzo, pero no lo logró y cayó sobre la calle, a pocos centímetros de por donde pasaron las llantas de su vehículo.

“Son cosas que lamentablemente suceden y uno en ese momento no piensa en que lo material no vale la pena y lo realmente importante es salvaguardar la vida, pero tenemos que estar en los zapatos del otro y en el preciso momento para saber de qué manera vamos a reaccionar, mi modo de reaccionar fue ese, pero gracias a Dios salí librado de algo que pudo ser peor”, dijo el veterinario.

[ Peón sacó lavadora a crédito para un “amigo”, pero este no pagaba y lo habría matado ]

Delincuente roba carro de veterinario en Alajuela Delincuente roba carro de veterinario en Alajuela

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 23 de junio en San Antonio de El Tejar, en Alajuela, al puro frente de donde se encuentra el negocio del afectado.

El caso se dio a conocer debido a un video que se volvió viral en redes sociales, en el cual se observa que el veterinario abrió la puerta del lado del conductor, mientras el carro iba en movimiento, para enfrentarse al maleante.

Adrenalina lo hizo actuar

En entrevista con La Teja, el veterinario contó que el hecho ocurrió a las 2:57 de la tarde, cuando él se encontraba dentro de su consultorio revisando los archivos de unos clientes.

“De pronto observé que el carro mío, que estaba parqueado a la par de la clínica, pero dentro de la misma propiedad, comenzó a echar reversa, inmediatamente la adrenalina empezó a fluir y lo que uno piensa en ese momento es: ‘Me están robando el carro’.

[ Asesinan en La Reforma a reo que descontaba pena por homicidio ]

El afectado logró abrir la puerta del carro pero no pudo bajar al maleante. Captura de pantalla.

“Con toda la adrenalina salgo corriendo y, como el vehículo iba despacio, traté de abordar al sujeto, forcejeamos, pero como que me resbalé o me empujó y caí al pavimento, gracias a Dios mi propio carro no me pasó por encima”, detalló.

La única persona que lo ayudó fue un trailero que le hizo ride para darle persecución al delincuente; sin embargo, a los pocos metros perdieron de vista el carro, que salió por La Cañada en dirección hacia San José.

Segundo incidente

El afectado contó que esta es la segunda vez, en menos de quince días, que es atacado por delincuentes, pues el pasado sábado 11 de junio fue interceptado por unos maleantes cuando estaba llegando a su casa en Alajuela.

“En mi casa hay un portón fijo con candado, cuando me bajé para abrirlo me abordaron varios sujetos que me golpearon con las cachas de las pistolas que andaban y me subieron al carro en el que andaban. Dejaron mi carro volcado, no sé si fue que el carro rodó o si no pudieron llevárselo”.

[ Denuncian a chofer sospechoso de atropellar y matar a perrito en Santa Ana ]

En menos de 15 días el veterinario ha sido atacado dos veces por delincuentes. Foto Shirley Vásquez.

A raíz de ese hecho, el veterinario terminó en el hospital con una herida en su cabeza. Aunque no detalló qué le robaron los sujetos, en un video que circuló en redes sociales hace unos días este aparece diciendo que el hecho tendría relación con sus tarjetas bancarias.

“Gracias a Dios estoy vivo, un poco difícil, porque que le pongan a uno una pistola en la boca, otra en el corazón y un puñal en la pierna es algo que nunca les desearía en la vida, pero aquí estoy para contárselas, porque yo definitivamente volví a nacer.

“No anden las tarjetas de crédito, porque esta gente lo que anda buscando son las tarjetas, si ustedes no las andan en la billetera no viene el problema”, dijo en el video.

[ Buscan a nicaragüense que supuestamente asesinó a tico a machetazos ]

Muy agüevado

Si bien el veterinario destacó que lo más importante es que no sufrió ninguna herida en el hecho de este jueves, no ocultó que está muy desmotivado por estas situaciones que ha vivido recientemente.

“Aquí es donde uno piensa: ¿Qué estaré haciendo mal? Si yo ayudo a todos y no tengo problemas con nadie, ¿será que tengo que ser diferente con las personas? Pero realmente pienso que no, que uno tiene que seguir siendo como es, desgraciadamente estas personas no piensan en la ayuda que uno brinda a los demás”.

El hecho ocurrió en San Antonio de El Tejar, en Alajuela. Foto Shirley Vásquez.

“Es aquí donde uno se deprima, se agüeva, como decimos en Costa Rica, porque es de este modo que le terminan respondiendo a uno”, dijo el veterinario.

En cuanto al sujeto que le robó su carro, el veterinario dijo que prefiere no juzgarlo, pero lamentó que ahora haya personas que busquen adueñarse de cosas de la forma “fácil”, sin que les importe perjudicar a los que la han pulseado durante toda su vida.

“Estoy totalmente seguro de que ambos hechos están relacionados, pero ahora el Organismo de Investigación Judicial está haciendo su trabajo y solo queda esperar, y que estas personas no vuelvan a tomar una represalia contra una persona que nunca les ha hecho ningún mal”.

El carro del veterinario es un Toyota Hilux de color negro, modelo 2022 y con placa CL-332169, si usted ve este vehículo o sabe dónde pueden tenerlo contacte al OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.