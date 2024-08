Víctima de prestamistas gota a gota cuenta el dolor que sintió al saber cómo torturaron a su mamá

Los sujetos habrían golpeado a la señora y hasta le habrían dado descargas eléctricas.

Una mamá es lo más sagrado para muchas personas y no hay nada más doloroso que saber que alguien le hizo daño; esa terrible experiencia la vivió un hombre de la peor forma posible al enterarse de que su madre, al parecer, fue torturada por dos supuestos prestamistas gota a gota.

Lo más duro de esta situación es que la pobre señora, que en ese momento tenía 67 años, no tenía nada que ver en el asunto, pero los sujetos la habrían atacado con el fin de enviarle un mensaje a su hijo para que saldara su cuenta con ellos.

El hijo de la señora, al que llamaremos “José” para no revelar su identidad, conversó con La Teja y nos contó el infierno que él y su mamá vivieron a manos de los dos sujetos apellidados Castro Zúñiga y Fernández Pérez, quienes actualmente están cumpliendo prisión preventiva.

“Cuando mi mamá llegó aquí, después de eso, fue muy difícil. Usted no se imagina los moretones que tenía en la frente y en el cuello, donde le pusieron un revólver, son cosas muy fuertes, si me las hubieran hecho a mí, ni modo, porque yo tenía el negocio con ellos, pero ya tomarla contra una adulta mayor no se vale”, dijo José.

Este indignante caso salió a la luz en julio del 2023, cuando los dos sospechosos fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante dos allanamientos a viviendas en San Miguel y Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia.

En aquel momento, la Policía Judicial reveló que los supuestos prestamistas habían retenido a la señora para luego llevarla a un lote baldío donde aparentemente la golpearon con un arma de fuego, le dieron descargas eléctricas y le taparon la cara con una capucha, para luego dejarla abandonada.

Negocios iniciaron sin problemas

José conoció a Zúñiga, quien es señalado como la persona que manejaba el dinero de los préstamos, en el año 2020, esto por medio de una familiar del sospechoso. Para aquel entonces la víctima era dueño de una empresa de construcción y el sospechoso le había solicitado sus servicios.

“En el transcurso del negocio él me comentó que se dedicaba a prestar dinero, entonces comenzamos en el negocio de que me prestaba un dinero y yo se lo devolvía al mes y así, hasta un punto de que yo le dejaba como prenda mi carro, eso fue lo que comenzó los problemas”, recordó.

El OIJ detuvo a Castro tras allanar el chozón que había construido.

La situación cambió con la llegada de la pandemia del covid-19, pues José se quedó sin dinero debido a que varios contratos se vinieron abajo, por lo que por cuatro o cinco meses no pudo pagarle a Zúñiga un préstamo de ¢7 millones que este le había dado.

“Cuando ya tenía dinero me salió con que debía pagarle ¢14 millones, habíamos quedado que yo le devolvía ¢3 millones por esos ¢7 millones, entonces yo le pagué los ¢10 millones, pero no me quería devolver el carro, por lo que al final tuve que pagarle lo que pedía”.

En medio de esa situación fue que apareció Fernández, quien al parecer fungía como el cobrador del dinero.

Se desquitaron con su mamá

Pese a esa situación, José siguió negociando con Castro y le pidió otro préstamo, esta vez de ¢2 millones, y le dijo que si le había pagado ¢14 millones no iba a tener problemas con ese monto.

“En octubre del año 2022 nos vimos en un restaurante en Santo Domingo y ese día él me pegó bastante fuerte y siempre me amenazaba diciendo que tenía contactos en el OIJ para que me encarcelaran. El año pasado yo dejé de hablar con él y me empezó a perseguir”.

La peor parte vino en mayo del año pasado, cuando los sospechosos, en apariencia, fueron detrás de la mamá de José.

“Un día mi mamá andaba en la clínica de Santo Domingo y saliendo de ahí la agarraron y la metieron a un carro. La llevaron a un lugar donde la torturaron con un chuzo eléctrico, le vendaron la cara, la golpearon y le decían que me iban a matar y que la iban a matar a ella”.

José dijo que él tenía claro que tenía una deuda con esos sujetos, que ya le habían sacado mucho dinero, pero aseguró que jamás debieron haber tocado a su mamá.

Video los delató

Además del vínculo que había entre José y los sujetos por el tema del préstamo, hubo otro elemento que fue vital para vincular a los supuestos prestamistas con la brutal agresión que sufrió la señora.

A los sospechosos les decomisaron varias armas y hasta aparentes uniformes policiales.

“El día que retienen a mi mamá, él (Castro) estaba en el carro en el que estaban metiendo a mi mamá y unos vecinos vieron todo, lo grabaron y llamaron al OIJ, luego de eso fue que nos contactó un agente del OIJ para tomarnos la declaración”, contó el afectado.

Luego de un proceso de investigación los agentes allanaron las casas de los sospechosos, en las cuales decomisaron once armas de fuego, cuatro pistolas, cuatro fusiles de asalto AR-15, una escopeta, una carabina y un rifle de precisión, camisas similares a las de la Policía Profesional de Migración y unas esposas.

Señora sigue muy afectada

Pese a que ya han pasado varios meses desde la terrible agresión contra la señora, su hijo dijo que ella sigue muy mal por todo lo que le hicieron.

“Mi mamá está en un control sicológico desde que eso ocurrió, no puede estar en lo oscuro en ningún lado, si ella sale a la calle nunca anda tranquila, eso la ha desestabilizado mucho, nosotros tenemos que dormir en la casa con dos luces prendidas”.

José dijo que hacer negocios con estos sujetos fue un terrible error que él asume, pero lo que no tolera es que le hayan hecho daño a su mamá. El afectado dijo que meterse con este tipo de prestamistas significa poner en riesgo a toda una familia.

“En estos tipos de préstamos esas personas se desquitan o le hacen cosas a tu familia, que es como el lado flaco de uno, por decirlo de alguna forma, porque a uno no lo van a matar, ya que ningún muerto paga deudas”.

Los días 26 y 27 de agosto se realizará un juicio contra los dos supuestos prestamistas, en el cual José y su madre esperan que se haga justicia.