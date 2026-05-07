Víctima de violento robo fue encontrada en condiciones impactantes

Maniatado, desnudo y golpeado fue como encontraron a un hombre que habría sido víctima de un violento robo de vehículo en la zona sur del país.

Los hechos ocurrieron frente a la Aduana Nueva, en el kilómetro 53 en Corredores, la noche de este miércoles 6 de mayo.

De acuerdo con la Fuerza Pública, la víctima es un ciudadano chino residente, quien habría sido interceptado por sujetos que lo privaron de su libertad, lo despojaron de sus pertenencias y posteriormente lo lanzaron desnudo desde un vehículo en movimiento.

LEA MÁS: “Nunca pierdo la esperanza”: desgarrador relato de un padre que busca a su hijo desaparecido

Ciudadano chino habría sido privado de libertad, encañonado y luego lanzado de un vehículo. (Cortes/Cortesía)

La víctima les dijo a las autoridades que a él lo interceptaron en las cercanías del restaurante Rancho Guaymí, en Ciudad Neily, cuando un vehículo sospechoso le habría cerrado el paso.

Se bajaron dos sujetos que lo habrían encañonado.

LEA MÁS: Así fue como víctima de supuesto bajonazo enfrentó a tiros a asaltantes, mató a uno e hirió a otro en Puntarenas

Luego, los sospechosos le quitaron su ropa y pertenencias, y huyeron en su vehículo con el hombre a bordo, quien en el trayecto fue lanzado del automóvil mientras este aún iba en movimiento.

Los sospechosos perdieron el control del carro que habrían robado y chocaron contra una palmera. Foto: MSP (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Secuestro y robo de vehículo en Ciudad Neily (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Tras la denuncia, oficiales de la unidad 2821 dieron con el vehículo en el cruce de Ciudad Neily, iniciando una persecución hacia la zona conocida como Los Cotos.

Durante la huida, el vehículo estuvo a punto de atropellar a varios oficiales que realizaban un control de carretera frente a la delegación de la Fuerza Pública en Corredores.

Finalmente, el conductor perdió el control y colisionó contra una palmera en el barrio La Cartonera.

Tres ocupantes intentaron escapar a pie, pero la rápida intervención policial y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) permitió la captura de dos de ellos.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Gaitán y Buzano.

El primero intentó refugiarse en una vivienda cercana, mientras que el segundo estaba en las inmediaciones de una cancha de fútbol.

Buzano, además, era requerido por las autoridades judiciales, ya que mantiene una causa pendiente por presunta infracción a la Ley de Armas y Explosivos.

El caso permanece en investigación para determinar la participación de los detenidos y esclarecer completamente lo sucedido.