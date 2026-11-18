La Cruz Roja atendió la emergencia a las 2:49 a. m. (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)

Un hombre, de aproximadamente 30 años, murió luego de que la motocicleta en la que viajaba chocara contra un poste en San Mateo de Alajuela.

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La Cruz Roja Costarricense le confirmó a La Teja que atendió el accidente a las 2:49 a. m. de este miércoles y que, al llegar al sitio, los paramédicos encontraron al motociclista y lo valoraron; sin embargo, fue declarado sin signos vitales.

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La emergencia ocurrió frente a la clínica de San Mateo. De momento, no han trascendido detalles sobre cómo ocurrió el accidente ni la identidad de la víctima.