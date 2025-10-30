(Video) Aguaceros causan inundaciones en distintos puntos de Cartago

Las fuertes lluvias que han estado cayendo durante las últimas horas en la provincia de Cartago han generado inundaciones en distintas comunidades.

LEA MÁS: A director del OIJ le decomisaron el celular por las tres denuncias por supuestos delitos sexuales

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que los aguaceros han afectado, principalmente, las localidades de Quebradilla y Bermejo.

“En El Guarco, sector de Tobosi, con reporte de inundaciones debido al crecimiento de los ríos Coris y Purires”, añadió la CNE.

Video De WhatsApp 2025-10-29 A Las 17.44.22 A000c282

LEA MÁS: Huracán Melissa deja a 186 costarricenses en albergues y sigue causando inundaciones

Ante esta situación ya fueron activados los distintos comités de emergencias, los cuales están realizando valoraciones en las zonas afectadas.

LEA MÁS: Decomisan uniforme de Fuerza Pública en casa de muchacho que habría tratado de matar a hombre en bar

De momento, los cuerpos de emergencia no han informado si han tenido que realizar evacuaciones de personas afectadas por las inundaciones.