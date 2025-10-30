Sucesos

(Video) Aguaceros causan inundaciones en distintos puntos de Cartago

Los comités de emergencia están realizando valoraciones en varias zonas afectadas de Cartago

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Las fuertes lluvias que han estado cayendo durante las últimas horas en la provincia de Cartago han generado inundaciones en distintas comunidades.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que los aguaceros han afectado, principalmente, las localidades de Quebradilla y Bermejo.

“En El Guarco, sector de Tobosi, con reporte de inundaciones debido al crecimiento de los ríos Coris y Purires”, añadió la CNE.

Video De WhatsApp 2025-10-29 A Las 17.44.22 A000c282

Ante esta situación ya fueron activados los distintos comités de emergencias, los cuales están realizando valoraciones en las zonas afectadas.

De momento, los cuerpos de emergencia no han informado si han tenido que realizar evacuaciones de personas afectadas por las inundaciones.

Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron inundaciones en diferentes sectores de Cartago. (CNE/Cortesía)
Lluvias CartagoInundación CartagoCNE
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

