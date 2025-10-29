Decomisan uniforme de Fuerza Pública en casa de muchacho que habría tratado de matar a hombre en bar

Un muchacho de 21 años fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de tentativa de homicidio dentro de un bar en Atenas.

La oficina de prensa del OIJ informó que se trata de un joven apellidado Estrada, quien fue capturado este miércoles durante un allanamiento en su casa ubicada en Concepción de Atenas.

El joven sospechoso fue detenido en Concepción de Atenas. Foto OIJ. (OIJ/El joven sospechoso fue detenido en Concepción de Atenas. Foto OIJ.)

En el allanamiento, los investigadores decomisaron evidencias importantes, entre ellas, un arma de fuego tipo revólver, vestimentas de interés y un uniforme de la Policía Administrativa, detalló el OIJ.

La Policía Judicial indicó que Estrada es investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio, ocurrido el 10 de octubre en un bar en Atenas.

Este fue el uniforme que le decomisaron al sospechoso. Foto OIJ. (OIJ/El joven sospechoso fue detenido en Concepción de Atenas. Foto OIJ.)

“Los hechos con los que se le vinculan se habrían dado el pasado 10 de octubre del 2025 cuando, al parecer, el imputado y la víctima habrían tenido una discusión dentro de un local tipo bar, y en un momento dado el sospechoso habría sacado un arma de fuego para dispararle al ofendido”, detalló el OIJ.

La víctima del ataque, cuya identidad no se dio a conocer, sobrevivió de milagro a los múltiples disparos que recibió.