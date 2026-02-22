(Video) Colapso de vivienda en Carrizal deja seis personas atendidas y una trasladada al hospital

Una vivienda colapsó la tarde de este domingo en Cinco Esquinas de Carrizal, Alajuela, siete personas fueron atendidas.

La emergencia se dio específicamente 200 metros al sur de Palo Verde.

Una vivienda colapsó este domingo en Carrizal de Alajuela. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

El incidente fue reportado alrededor de la 1:30 p.m., cuando se alertó sobre una estructura que cedió con personas, aparentemente, atrapadas en su interior.

LEA MÁS: Colapsa vivienda en Carrizal de Alajuela, reportan personas atrapadas

De inmediato, la Cruz Roja despachó unidades básicas, de rescate y de soporte avanzado al lugar. Además, se activó la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) ante la posibilidad de víctimas bajo los escombros. También fueron enviadas unidades de Bomberos.

Siete personas afectados al colapsar una vivienda en Carrizal de Alajuela

Tras la evaluación realizada en el sitio, se confirmó que todos los ocupantes lograron salir de la vivienda por sus propios medios. En total, seis personas fueron valoradas por los paramédicos.

LEA MÁS: Muerte de El Mencho, poderoso y temido narco de México, podría traer repercusiones en el país, advierte Mario Zamora

Una paciente fue trasladada en condición estable al Hospital San Rafael de Alajuela para su atención médica, mientras que las demás personas no requirieron traslado.

Bomberos detalló que entre los afectados había menores de edad y un abuelito.

Las autoridades continúan en la zona evaluando los daños estructurales y las circunstancias que provocaron el colapso.