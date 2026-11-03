Video: Conductores se salvaron de morir en ruta 32 luego de que enormes piedras cayeron sobre sus carros

Dos conductores vieron la muerte de cerca cuando transitaban por la carretera que comunica San José con Limón (ruta 32).

Sin embargo, el peligro no vino de un accidente de tránsito, sino de unas enormes piedras que cayeron sobre sus vehículos.

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Afortunadamente, ambos conductores sobrevivieron a ese incidente, pero sus carros quedaron gravemente dañados.

Trascendió que los hechos ocurrieron este martes por la mañana, en las inmediaciones del puente sobre el río Sucio.

Enormes piedras caen sobre carros en ruta 32

En videos que circulan en redes sociales, se observa que en apariencia se trató de un derrumbe en el cual enormes piedras impactaron los dos carros.

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En las imágenes se aprecia el daño causado a los vehículos, incluso se alcanza a ver cómo una de las enormes rocas quedó dentro de uno de los vehículos accidentados.

En este momento, las autoridades no han brindado un reporte oficial sobre lo sucedido.