Un voraz incendio causó importantes daños en un bar ubicado en el centro de San José, en las inmediaciones del Hospital Calderón Guardia.

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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue reportada a eso de las 8 a. m. de este sábado en el distrito Carmen, específicamente en un local ubicado detrás de Starbucks, a un costado de la línea del tren.

Incendio causa daños en bar en San José

“Se trata de un bar de 300 metros cuadrados con fuego en un 40%. No hay personas heridas o fallecidas”, indicó Bomberos.

La emergencia fue atendida por personal de la Estación de Bomberos Metropolitana Norte.

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Tras controlar el avance del fuego, los bomberos determinaron que las llamas causaron daños en 60 metros cuadrados del establecimiento. De momento, se desconocen las causas del siniestro.