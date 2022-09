Video: Joven que murió en choque, compartía un gran sueño con su hermana

María Yanina Suárez Granados, joven fallecida en accidente de tránsito en Pococí.

Uno de los grandes sueños que tenía María Yanina Suárez Granados, de 22 años, era tener un negocio propio junto a su hermana Jacqueline, específicamente un salón de belleza, con el cual pudieran llevar sustento a sus hogares.

Lamentablemente “Nana”, como le decían de cariño, no pudo cumplir ese anhelo, pues perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de este miércoles en Cariari de Pococí, en Limón.

“Yo tengo un curso de manicurista básico y ella había sacado un curso para poner pestañas, y estaba muy orgullosa de eso, entonces el sueño que teníamos era el de tener un saloncito juntas.

“Ella me decía ‘Gorda, algún día cuando usted se venga para acá (Cariari) nos vamos a poner un negocito al frente de la casa de mami’, yo le decía que sí, que ella hacia las pestañas, mi cuñada el pelo y yo las uñas”, contó Jacqueline a La Teja.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fatal accidente se dio cuando Yanina manejaba un carro y, aparentemente, por esquivar a un ciclista perdió el control del vehículo y chocó de frente contra un negocio. Junto a ella viajaban dos hombres que sobrevivieron al accidente.

Según Jacqueline, su hermana soñaba con tener un negocio propio para poder ayudar económicamente a su mamá y también para pasar más tiempo con ella, por eso deseaba que salón estuviera cerca de su casa, en Lagos del Caribe, en Cariari.

“Ha sido muy duro para mi mamá porque ellas vivían juntas. Mi mamá me dijo “se me fue mi bebé” y que hasta que no la vea ella no lo va a creer”, añadió.

En medio del dolor que siente por la trágica muerte de su hermana, Jacqueline dijo que ha encontrado un poco de paz al pensar que Nana se fue sabiendo que todos en su familia la amaban.

“Fue como curioso porque estos últimos días ella estuvo saliendo mucho con mi hermano, nosotras hablamos ayer y nos reímos mucho, y mi mamá habló con ella de lo más bien, entonces mi mamá dice que siente que ella se estaba despidió, entonces me quedó con eso de que ella se fue feliz y tranquila con nosotros”.