Con casco, chaleco antibalas y escoltado por varios policías penitenciarios fuertemente armados, así fue que uno de los hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, llegó al funeral de su hermano.

Dicho video fue dado a conocer por el Ministerio de Justicia y en este se observa el momento en el que uno de los hijos de López, alias Chucky, llega a la funeraria donde se realiza el sepelio.

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“Les compartimos imágenes de la llegada de un hombre, de apellido López, alias Chucky, a Funerales Vida, en San Pedro de Montes de Oca, al sepelio de su hermano. El señor López es hijo de Edwin López, conocido como Pecho de Rata”, indicó Justicia.

Así llegó hijo de Pecho de Rata a funeral de su hermano

Alias Chucky y sus otros dos hermanos asistieron este viernes al funeral gracias a un permiso especial y temporal otorgado por una jueza del Tribunal Penal de Limón, el cual les permitió salir de la cárcel, bajo escolta policial, para participar en los actos fúnebres de su hermano, quien falleció por causas naturales.

Este video muestra que los esfuerzos de la Fiscalía por traerse abajo dicho permiso no sirvieron de nada, pues la tarde del jueves el Ministerio Público dio a conocer que presentaría un recurso de revocatoria para que no se permitiera la salida de los hijos de Pecho de Rata de prisión.

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La resolución de la jueza causó polémica, sobre todo en el Ministerio de Justicia, desde donde aseguraron que esa decisión ponía en riesgo la seguridad de los vecinos de la funeraria, además de que representaba un peligro de fuga.

De acuerdo con Ewald Acuña, abogado y exjuez, a los reos se les da este tipo de permisos especiales basados en un principio de humanidad; sin embargo, queda a criterio del juez a cargo si se concede o no.