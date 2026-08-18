Sucesos

Video: Sicarios chocan a motociclista y luego lo asesinan a balazos a plena luz del día

Las autoridades hallaron un carro quemado, que habría sido usado por los asesinos

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Por Adrián Galeano Calvo

A plena luz del día, unos sicarios acabaron a balazos con la vida de un motociclista al que previamente habían chocado.

El crimen ocurrió a eso de las 10 a. m. de este martes en el sector de barrio San José de Alajuela, informó la Cruz Roja.

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“Se atiende a un hombre adulto herido por arma de fuego en el tórax, el mismo sin signos vitales en el lugar”, indicó la Benemérita.

Los hechos fueron grabados por una cámara de seguridad, en cuyo video se observa cómo los sicarios viajaban en un carro gris y, al toparse de frente con el motociclista, tratan de embestirlo, golpeando con el retrovisor izquierdo.

El crimen ocurrió a plena luz del día. Captura video ANI.
El crimen ocurrió a plena luz del día. Captura video ANI. (ANI/El crimen ocurrió a plena luz del día. Captura video ANI.)

El motorizado avanzó varios metros sobre una acera y apenas logró detenerse, fue atacado a balazos por uno de los gatilleros que se bajó del carro.

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Tras recibir múltiples impactos de bala, el motociclista, cuya identidad no ha trascendido, se desplomó sin vida cerca de una esquina.

Minutos después del ataque, las autoridades hallaron un carro quemado en el sector de El Coyol de Alajuela, por lo que se presume que se trata del mismo vehículo que usaron los sospechosos.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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