José Miguel Villalobos confirma que ya no representará a exministra Joselyn Chacón en juicio por injurias y calumnias

José Miguel Villalobos, diputado del Partido Pueblo Soberano, confirmó que ya no continuará como abogado de Joselyn Chacón, exministra de Salud, en el juicio que enfrenta por la denuncia presentada por Francisco Nicolás, exdiputado del PLN, por los presuntos delitos de injurias y calumnias.

Esta mañana se realizó una nueva audiencia por este caso en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José; sin embargo, tal como sucedió el lunes, Chacón y Villalobos no se presentaron.

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En el caso de la exministra, su ausencia se debió a una incapacidad médica, mientras que en el caso de Villalobos, el tribunal declaró el abandono de la defensa, pese a que este lunes el abogado habría informado que renunciaba a la defensa de Chacón.

José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). (Asamblea Legislativa /La Nación)

Consultado por La Teja, por medio de un mensaje de WhatsApp, Villalobos indicó: “Yo no voy a representar más a Joselyn Chacón por mis responsabilidades parlamentarias”.

Por su parte, el exdiputado Francisco Nicolás dijo que tomarán cartas en el asunto para que el Colegio de Abogados analice la conducta de Villalobos durante este proceso.

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“Nosotros vamos a recopilar las actas y vamos a enviarlas a la Fiscalía del Colegio de Abogados, para que se revise la conducta ética del licenciado José Miguel Villalobos”, agregó.

Joselyn Chacón, exministra de Salud, fue demandada por Francisco Nicolás, exdpiputado del PLN. (La Nación/La Nación)

El exlegislador verdiblanco también dijo que, en apariencia, la misma exministra ni siquiera estaba enterada de la renuncia de Villalobos como su abogado.

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“También manifiesta la doctora Chacón en un correo que envía al tribunal que ella tampoco sabía que su defensor, el licenciado José Miguel Villalobos, había renunciado, es decir, él no le comunicó a ella, según su propio dicho, que ya no la iba a representar en este proceso”.

Ante esta situación, el Tribunal designó un defensor público para la exministra e indicó que la nueva audiencia se llevará a cabo el próximo 23 de octubre a las 8:30 a.m.