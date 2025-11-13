(Video) Vea cómo destruyeron la gigantesca roca que ponía en peligro a los conductores en la ruta 32

La enorme piedra de 30 metros de altura y de 2.500 toneladas de peso, ubicada a un costado de la carretera Braulio Carrillo, conocida como la Ruta 32, ya fue fisurada.

El trabajo lo realizaron la tarde de este miércoles 12 de noviembre y ahora solo falta limpiar la gran cantidad de piedras, para luego determinar si abren esta transitada ruta que comunica San José con Limón.

Esta carretera tiene más de una semana de estar cerrada.

Detonan enorme piedra en la ruta 32

Carretera Braulio Carrillo, ruta 32

El ministro de Obras Públicas y Transporte, Efraim Zeledón Leiva, estuvo en el sitio y señaló que el clima no permitió avanzar más rápido; sin embargo, concluyeron la labor la tarde de este miércoles.

“Ha sido una detonación exitosa y de inmediato inician las labores de limpieza y recolección para abrir el paso lo más pronto posible”, señaló Zeledón.

La piedra estaba en el kilómetro 31.