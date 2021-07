(Videos) Un “río” atravesó tienda de Turrialba, puso en peligro a los clientes y se llevó unos maniquíes

Una clienta del negocio fue llevada a caballito hasta un bus. Foto Mario León. Una clienta del negocio fue llevada a caballito hasta un bus. Foto Mario León.

Como si un río hubiera pasado por el centro de su tienda, así es como Mario León Aguilar, dueño de Importadora MayFran, describió la angustiante situación que vivió debido a las lluvias e inundaciones que han estado golpeando a Turrialba.

“El agua se metió por el frente, sacaba todo, los parlantes, los maniquíes, la ropa. El agua entraba por una puerta y sacaba todo lo que teníamos por la otra.

[ CNE abrió ocho albergues para 303 personas afectadas por las fuertes lluvias ]

“En realidad, de mi tienda se perdió un 80% de la mercadería, yo calculo que son como unos ocho o diez millones de colones, así suavecito”, explicó León.

La afectación en este local, que fue grabada por varias personas, ocurrió la tarde del jueves 22 de julio, en el puro centro del cantón azucarero, al frente del antiguo Banco Crédito Agrícola.

Los videos de lo ocurrido en el negocio de León se hicieron virales debido a que muchas personas quedaron sorprendidas por la fuerza del agua, que incluso arrastró a dos maniquíes por varios metros.

Mario recordó que el aguacero tomó fuerza pasadas las 4 de la tarde y en ese momento su mayor preocupación era que el río Colorado, que pasa por el centro de Turrialba, se desbordara, pero nunca pensó que el agua iba a llegar hasta la puerta de su negocito.

[ Alerta roja por inundaciones en Turrialba, Matina, Talamanca, Sarapiquí y Limón ]

“Yo en ese momento no estaba en el local, porque estaba viendo la situación del río Colorado, estaba preocupadísimo porque estaba creciendo mucho y cuando empezó a salirse corrí hacia el local, pero hubo un momento en el que ya no podía pasar por el agua, ya no hallaba qué hacer ni para dónde agarrar.

Dos maniquíes fueron arrastrados por la corriente. Foto Mario León. Dos maniquíes fueron arrastrados por la corriente. Foto Mario León.

“Una de mis empleadas quedó atrapada dentro del local, entonces me brinqué todo lo que pude, porque habían muchos troncos y el agua se apoderó del centro de Turrialba como si fuera un río. Al final entre varios logramos rescatarla y subirla a un bus que gracias a Dios estaba al frente del negocio”, recordó.

Una clienta que estaba en la importadora también tuvo que ser rescatada por otras personas, incluso un hombre se la llevó a caballito hasta el bus, pues la corriente del agua era muy fuerte.

“Yo tengo toda la vida de vivir aquí y nunca había visto algo como lo de esta vez, en realidad sí se ha crecido ese río, hace como unos cuatro años sucedió algo similar pero no tan grave, esta vez se salió de los límites”, dijo León.

El propietario dijo que este viernes continúa lloviendo en todo Turrialba, por lo que las personas siguen muy asustadas por lo que podría pasar en las próximas horas.

De hecho, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta roja para Turrialba, Sarapiquí, Matina, Limón y Talamanca, además establecieron alerta naranja en la región Huetar Norte y la región Caribe.

También se mantiene alerta verde en la región Chorotega, el Pacífico Central y la región Brunca.

Mario mantiene la esperanza de recuperarse de este duro golpe. Foto Mario León. Mario mantiene la esperanza de recuperarse de este duro golpe. Foto Mario León.