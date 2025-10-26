Violencia en San Carlos: hombre muere tras recibir múltiples disparos

Un hombre fue asesinado en San Carlos

Un hombre de 34 años fue asesinado la madrugada de este domingo en Los Chiles, San Carlos, Alajuela.

Según informó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 12:51 a.m., indicando que había una persona herida por arma de fuego.

LEA MÁS: El novelón: Paracaidista italiano murió ante el público por ayudar a la Cruz Roja de Cartago

Heridas de muerte

Al llegar al sitio, los socorristas de la Unidad Básica confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales. Él recibió múltiples impactos de bala en la espalda y el tórax.

LEA MÁS: Cuerpo de famoso estilista desaparecido fue hallado en río de Alajuela

Los investigadores se encargaron del levantamiento del cuerpo y lo trasladaron hasta la Medicatura Forense el caso permanece en investigación.