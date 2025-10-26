Sucesos

Violencia en San Carlos: hombre muere tras recibir múltiples disparos

La víctima, de 34 años, fue encontrada con disparos en la espalda y el tórax

Por Silvia Coto
carro OIJ morguera
Un hombre fue asesinado en San Carlos

Un hombre de 34 años fue asesinado la madrugada de este domingo en Los Chiles, San Carlos, Alajuela.

Según informó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 12:51 a.m., indicando que había una persona herida por arma de fuego.

Heridas de muerte

Al llegar al sitio, los socorristas de la Unidad Básica confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales. Él recibió múltiples impactos de bala en la espalda y el tórax.

Los investigadores se encargaron del levantamiento del cuerpo y lo trasladaron hasta la Medicatura Forense el caso permanece en investigación.

