Violencia sin freno: Costa Rica supera los 700 homicidios y la víctima más reciente murió en Cañada Sur, San José

El hombre quedó sin vida en Cañada Sur en San Sebastián, San José. Foto: Con fines ilustrativos (Reiner Montero, corresponsal GN)

Costa Rica ya superó los 700 homicidios en estos 10 meses del 2025. La víctima más reciente es un hombre, de apellido Chaverri y de 60 años, quien fue atacado en Cañada Sur, en San Sebastián, San José.

La Cruz Roja recibió la alerta a la 1:14 a. m. de este lunes 20 de octubre.

“Se atiende a un hombre adulto con impacto de bala en cabeza y se confirma sin signos vitales en el lugar”, dijeron en la central de la Benemérita.

LEA MÁS: Mamá es sospechosa de participar en banda que explotaba sexualmente a su hija y otras menores de edad

En el OIJ señalaron que la víctima se encontraba cerca de un lavacar cuando fue interceptado por un sujeto que iba caminando y, por razones que no se conocen, le disparó en varias ocasiones a la víctima.

El sospechoso se dio a la fuga.

LEA MÁS: Violento crimen acabó con la vida de un gran papá

La víctima quedó postrada sobre una acera. De momento no hay personas detenidas por este hecho.

Las autoridades judiciales temen que el año cierre con más de 900 homicidios, como parte de la ola de violencia que azota a Costa Rica desde hace tres años.

LEA MÁS: Identifican a las víctimas de la balacera en Moravia: se trata de un menor y un hombre