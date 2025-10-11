Violenta riña dentro de una casa terminó con un hombre apuñalado

El hombre permanece internado en el Hospital México luego de recibir una puñalada en una riña en La Carpio

Una violenta riña dejó a un hombre herido de gravedad luego de sufrir una puñalada en el tórax en La Carpio en La Uruca.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el herido es un hombre de 30 años, de nacionalidad nicaragüense.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado en una vivienda, las autoridades recibieron la alerta a las 2:08 a. m.

El sospechoso sacó el cuchillo e hirió al hombre de apellido López, quien fue trasladado de inmediato al Hospital México, donde permanece internado.

Los agentes del OIJ investigan el caso para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con el responsable.