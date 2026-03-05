Violento ataque deja a una mujer al borde de la muerte tras balacera en Ipis

Una mujer lucha por su vida tras ser herida de bala la noche de este miércoles en Ipis de Goicoechea.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia a las 9:21 p. m., luego de recibir la alerta sobre una persona baleada en la zona.

Desde la central de la benemérita detallaron que se trataba de una mujer adulta que presentaba tres impactos de bala, los cuales le afectaron la pelvis, así como brazos y piernas.

Ataque ocurrió la noche de este miércoles y la víctima fue llevada en condición crítica al hospital Calderón Guardia. Foto: Ilustrativa

Debido a la gravedad de las heridas, los socorristas la trasladaron en condición crítica al hospital Calderón Guardia, donde permanece luchando por su vida.

Las causas que mediaron en este hecho son investigadas por las autoridades judiciales, con el fin de determinar cómo ocurrió el ataque y quién o quiénes serían los responsables.

Este caso se suma a la violencia que golpea al país, ya que en lo que llevamos del 2026, 15 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en Costa Rica.