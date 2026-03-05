Caso “asesores fantasma”: anulan condena de 19 años de cárcel contra expresidente legislativo

Víctor Emilio Granados, expresidente de la Asamblea Legislativa, tendrá que enfrentar un nuevo juicio penal por el llamado caso de los “asesores fantasma”.

Esto debido a que el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial anuló la sentencia de 19 años de cárcel dictada en su contra en el año 2022, informó el periódico La Nación.

El expresidente legislativa, quien fue miembro fundador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), fue sentenciado ese año por varios delitos de influencia contra la Hacienda Pública, esto relacionado con supuestos nombramientos falsos de asesores de confianza.

Según La Nación, el fallo que anuló la condena contra Granados, quien presidió el Congreso en el período 2010-2014, se emitió en agosto del 2024, pero trascendió hasta este miércoles.

Dicha anulación también se dictó a favor de otras nueve personas que forman parte de ese proceso.

El Poder Judicial confirmó que se realizará un juicio de reenvío por los hechos acusados contra Granados, aunque aún no se ha fijado una fecha.

En cuanto a los hechos acusados, la Fiscalía le atribuyó a Granados cuatro delitos de influencia contra la Hacienda Pública, supuestamente, por nombrar a familiares y amigos como asesores de confianza.

De acuerdo con la acusación, en apariencia, esas personas nunca se presentaron a trabajar, pero de igual forma recibieron su respectivo salario como asesores.