Buscan a motociclista que llegó a dejar nota amenazadora a carnicería en San Carlos

Un motociclista es buscado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que dejara una nota con un mensaje escrito en una carnicería.

El problema es que no se trataba de un mensaje cualquiera, sino de una presunta amenaza grave dirigida, al parecer, contra uno de los carniceros del local.

Así lo dio a conocer la Policía Judicial al difundir el video de una cámara de seguridad en la que aparece el motociclista, esto con el fin de que la ciudadanía aporte información que permita su captura.

De acuerdo con el OIJ, los hechos ocurrieron a eso de las 3 p.m. del pasado 24 de enero en Platanar de San Carlos, en Alajuela.

“En apariencia, el sospechoso llegó a bordo de una motocicleta, se dirigió al dependiente de una carnicería y preguntó por la persona ofendida, como el ofendido no se encontraba en el lugar, le dejó una amenaza con el dependiente”, señaló el OIJ.

El sospechoso es un hombre de tez blanca, de 20 a 30 años, aproximadamente, que ese día vestía camiseta color azul, pantaloneta color negro, tenis color negro y utilizaba casco de motociclista color rojo.

Si tiene información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.