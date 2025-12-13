Sucesos

Violento ataque en Cariari: hombre sufre amputación de un brazo

La víctima sufrió una grave lesión en una extremidad superior y fue llevada de inmediato a la clínica de la localidad

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un violento hecho ocurrido la noche del viernes en Cariari de Pococí, dejó a un hombre herido de gravedad.

Según el reporte de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 10:12 p. m. Al llegar, los socorristas valoraron a un hombre que presentaba una amputación en un brazo producto del ataque con arma blanca.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue trasladado en condición grave. Foto: Cruz Roja Costarricense

Debido a la gravedad de la herida, el paciente fue trasladado de urgencia a la clínica de Cariari para recibir atención médica especializada.

LEA MÁS: Madre que murió en terrible accidente celebró las graduaciones de dos de sus hijos antes de la tragedia

Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Guápiles.

LEA MÁS: Juez fija millonaria fianza para esposo en caso de tica asesinada en Estados Unidos

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho no han sido esclarecidas, por lo que el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
agresiónataque con cuchilloamputacióncruz rojacariari de pococí
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.