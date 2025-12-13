Violento ataque en Cariari: hombre sufre amputación de un brazo

Un violento hecho ocurrido la noche del viernes en Cariari de Pococí, dejó a un hombre herido de gravedad.

Según el reporte de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 10:12 p. m. Al llegar, los socorristas valoraron a un hombre que presentaba una amputación en un brazo producto del ataque con arma blanca.

El hombre fue trasladado en condición grave. Foto: Cruz Roja Costarricense

Debido a la gravedad de la herida, el paciente fue trasladado de urgencia a la clínica de Cariari para recibir atención médica especializada.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Guápiles.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho no han sido esclarecidas, por lo que el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)