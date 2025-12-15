Violento choque en la ruta 27 deja un fallecido y tres personas graves en Orotina

Una colisión entre dos vehículos la noche del domingo, en Coyolar de Orotina, sobre la ruta 27, dejó como saldo un hombre fallecido y tres personas trasladadas en condición crítica y urgente.
La emergencia fue reportada a las 9:09 p.m., lo que obligó al despacho de un amplio operativo de la Cruz Roja.
La emergencia fue atendida por Globalvía, una unidad de rescate, dos unidades básicas y dos unidades de soporte avanzado.
En el sitio, los cuerpos de emergencia atendieron a cuatro personas afectadas, de las cuales tres se encontraban prensadas dentro de los vehículos.
Estas víctimas fueron rescatadas y trasladadas al hospital Monseñor Sanabria: una mujer de 32 años en condición crítica y dos personas más en condición urgente.
En la escena quedó un hombre adulto sin signos vitales, quien fue declarado fallecido en el lugar.
Las causas del accidente no han sido confirmadas.