Volcán Rincón de la Vieja hace impresionante erupción que se convierte en la más fuerte del año

El volcán Rincón de la Vieja registró una erupción este viernes 17 de abril, luego de que el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) confirmara una explosión a las 12:08 p. m., considerada hasta ahora la más importante en lo que va del 2026.

De acuerdo con el reporte, mediante las cámaras de monitoreo se observó una pluma cargada de ceniza y material volcánico que se elevó desde el cráter. Sin embargo, el material no se desbordó, ya que colapsó dentro del mismo volcán, por lo que no se generaron lahares significativos.

Erupción del volcán Rincón de la Vieja

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Posible caída de ceniza

Cyril Müller, vulcanólogo del Ovsicori, señaló que a pesar de que no hubo flujos peligrosos, las autoridades advirtieron que sí podría presentarse caída de ceniza en comunidades cercanas, debido a la composición de la pluma eruptiva.

Las condiciones del viento podrían provocar que el material se desplace hacia el sureste del volcán, afectando sectores como Cañas Dulces, Liberia y otras zonas de Guanacaste.

“La magnitud fue de 3.8, es la más importante del año. Sin embargo, no es la más importante de los últimos doce meses, en septiembre tuvimos erupciones de 4.7, es decir, dos veces más explosivas", explicó Müller.

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En semanas anteriores se habían registrado eventos de menor magnitud, por lo que este destaca como el más relevante del periodo actual.

La erupción del volcán Rincón de la Vieja ocurrió pasado el mediodía de este viernes 17 de abril del 2026. Foto: Captura de video Ovsicori (Captura de video Ovsicori/Captura de video Ovsicori)

Otro aspecto que destacaron los expertos es que no se detectó una deformación significativa previa a la erupción, lo que sugiere que no hubo una intrusión magmática profunda relevante antes del evento.

Aun así, los especialistas no descartan completamente este tipo de procesos, por lo que el monitoreo se mantiene constante.

Desde el Ovsicori indicaron que continuarán con la vigilancia constante del volcán Rincón de la Vieja, así como de otros colosos del país, para informar oportunamente sobre cualquier cambio en su comportamiento.