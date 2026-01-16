Sucesos

Voraz incendio amenaza con consumir varias viviendas en Alajuelita

El Cuerpo de Bomberos está atendiendo la emergencia con cinco unidades

Por Adrián Galeano Calvo

Este viernes en la mañana, personal del Cuerpo de Bomberos está haciéndole frente a un voraz incendio que amenaza con devorar varias viviendas en Alajuelita, San José.

De acuerdo con información de dicha institución, el siniestro se originó a eso de las 8:50 a.m. de este jueves en San Felipe de Alajuelita, específicamente en una urbanización detrás del plantel del ICE.

Las llamas consumen al menos 300 metros cuadrados en Alajuelita.
Las llamas consumen al menos 300 metros cuadrados en Alajuelita. (Bomberos/Cortesía)

“Estamos atendiendo un incendio en varias estructuras, esto en San José, Alajuelita, San Felipe. De momento los daños se estiman en aproximadamente 300 metros cuadrados”, informó Bomberos.

De momento los rescatistas están centrando sus esfuerzos en cortar el avance del fuego, por lo que no se tienen datos precisos de la cantidad de viviendas afectadas.

“Estamos en la escena con cuatro unidades extintoras y una unidades de rescate avanzado”, añadieron.

