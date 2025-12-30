Sucesos

Vuelco de chapulín dejó 37 heridos: los más graves son dos niños y un adulto

Dos niños menores de 11 años y un adulto figuran entre los tres pacientes críticos tras el vuelco de un chapulín en Santa Elena de Cartago

Por Silvia Coto

La Cruz Roja reporta que el vuelco del chapulín en Cartago dejó 37 personas heridas, y entre las más graves figuran dos niños y un adulto.

La emergencia se dio en Corralillo de Cartago.

Según la más reciente actualización brindada por los cuerpos de socorro, tres pacientes se encuentran en condición crítica. De ellos, dos son menores de 11 años y el tercer paciente es un hombre adulto.

Vuelco de chapulín en Cartago
Vuelco de chapulín en Cartago (Cortesía/Cortesía)

Además, se reportan 28 personas estables y seis con lesiones urgentes.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplegó 12 ambulancias de soporte básico y una ambulancia de soporte avanzado.

Los heridos están siendo trasladados a un centro médico periférico.

Al parecer, los heridos serían trabajadores de una finca.

chapulínvuelco chapulínCorralillo de Cartagocruz roja
