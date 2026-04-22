Sucesos

Vuelco de cisterna con gas licuado provoca presas en hora pico en la ruta 32

Bomberos trabajan en este vuelco de camión para evitar riesgos mayores

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Por Alejandra Morales

Una situación de emergencia está ocurriendo en la ruta 32, a la altura de San Isidro de Heredia, cerca del túnel Zurquí, donde se presentó el vuelco de una cisterna que transporta Gas Licuado de Petróleo (GLP).

El incidente ocurrió en el sentido Limón–San José, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

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Bomberos trabajan en este vuelco de camión para evitar riesgos mayores. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio)

En el sitio se desplegaron motocicletas de primera intervención, una unidad extintora, una unidad de rescate avanzado y personal especializado en materiales peligrosos, debido al riesgo que representa este tipo de sustancia.

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De momento, las autoridades se mantienen atendiendo la escena y valorando la situación para evitar mayores riesgos.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones si transitan por la zona.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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