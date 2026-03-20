Ya en Estados Unidos: Celso Gamboa y Pecho de Rata aterrizan en Texas

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega ya se encuentran en territorio de los Estados Unidos, tras arribar este viernes a Texas, Estados Unidos.

La aeronave matrícula N4982R, en la que fueron trasladados, llegó y aterrizaría en el Aeropuerto Regional Jack Brooks, anteriormente conocido como Aeropuerto Regional del Sureste de Texas.

De acuerdo con el sitio especializado FlightAware, la aeronave fue rastreada en tiempo real desde su salida de Costa Rica, confirmando su trayectoria tras despegar a las 8:53 a. m. desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Previo a su llegada final, el avión hizo escala en Guatemala antes de continuar su ruta hacia Estados Unidos.

Edwin López, alias Pecho de Rata, llevaba chaleco antibalas por el protocolo de seguridad, ya está en Estados Unidos. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata salieron de Costa Rica a las 8:53 a. m. de este viernes 20 de marzo del 2026. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

El aterrizaje estaba previsto para las 3:43 p. m. hora de Costa Rica, sin embargo, lo hicieron a las 4:02 p. m. equivalente a las 5:02 p. m. en Houston, que lleva una hora de diferencia con el territorio costarricense.

Con este arribo, se concreta la fase final del traslado internacional en el proceso de extradición de ambos costarricenses, quienes enfrentarán ahora el proceso judicial en Estados Unidos.

Recorrido de Celso Gamboa y a Pecho de Rata

El avión en el que viajan el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, despegó a las 8:53 a. m. del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con rumbo al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde aterrizó a las 10:52 a. m.

De acuerdo con el fiscal general Carlo Díaz, en territorio guatemalteco recogerían a una tercera persona que también sería extraditada hacia los Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no han trascendido detalles sobre su identidad.

LEA MÁS: Estos detalles marcaron los últimos minutos de Celso Gamboa antes de irse de Costa Rica

Ruta en tiempo real de extradición de Celso Gamboa y de Pecho de Rata. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Posteriormente, la aeronave retomó su trayecto a las 12:17 p. m. con destino al Aeropuerto Regional Jack Brooks, anteriormente conocido como Aeropuerto Regional del Sureste de Texas.

Durante el recorrido, a la 1:24 p. m., el avión sobrevolaba territorio de México, avanzando hacia su destino final.

El traslado forma parte de un operativo internacional, en medio de procesos judiciales que mantienen a ambos costarricenses en manos de la justicia estadounidense.