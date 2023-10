Yuliana Ureña dejó regalos con un significado muy especial antes de ser asesinada

Un ramo de flores amarillas hechas con sus propias manos con fon se convirtió en el último regalo que dejó Yuliana Ureña Quirós, la estudiante que murió atacada sexualmente en Ciudad Quesada.

Parte de estas flores se las regaló a su hermana María Paula, las demás se las entregó a una amiga muy cercana; ellas dos junto a los papás de Yuliana se convirtieron en las últimas personas importantes de la vida de la joven que la vieron con vida el jueves 21 de setiembre.

Justamente esa fecha se conmemora el Día Internacional de la Paz y muchas personas le regalan a sus allegados flores amarillas. Yuliana comprendía la importancia de ese detalle, pero paradójicamente un desalmado se encargó de arrebatarle la tranquilidad a ella y su familia esa misma fecha.

María Paula le dijo a La Teja que su hermana era una joven muy llena de luz, cualquiera que la conocía la iba a querer, porque se encargaba de dar detalles a sus seres queridos.

Yuliana Ureña Quirós, de 19 años, desapareció el jueves 21 de setiembre del 2023 y la noche del viernes 22 de setiembre la encontraron sin vida en un lote baldío en San Roque de Ciudad Quesada, en San Carlos. Foto: Tomada de FB

Yuliana pasó los últimos 15 días de su vida compartiendo durante el día en la casa de su hermana María Paula y la hija de ella, una bebé de 4 meses de nacida, la joven se preparaba para cuidar a su sobrina durante el día porque su hermana regresaría a trabajar, luego como de costumbre Yuliana iría a clases al colegio nocturno.

“Ese día, el 21 de setiembre se caracteriza por dar flores amarillas, yo ni tan siquiera lo sabía. Ella (Yuliana) llegó a mi casa con unas flores amarillas, me las dio; incluso esas mismas flores fue las que le llevó a una amiga.

“Estas significaban felicidad, gratitud y el amor que nos tenía para mí y mi bebé.

“Me imagino que se acostó tardísimo haciéndolas, porque ella estudiaba de noche y al día siguiente llegaba temprano a mi casa y recuerdo que ya las traía hechas cuando llegó”, recordó la hermana.

María Paula las conserva como un tesoro en la mesa de noche del cuarto y agradece que estas sean duraderas, porque las quiere cuidar siempre.

“Jamás imaginé que esa era la forma en la que se iba a despedir de mí.

“Es una lástima las personas que no la llegaron a conocer, porque tenía un corazón gigante, a mi bebé y a mí nos dijo que nos amaba con el alma y que el alma nunca muere, en la vida nos imaginábamos que ella misma nos estaba preparando para todo lo que se venía”, expresó la hermana.

Yuliana, además, compartió una cena en la casa de su hermana junto a sus papás, ese también fue otro de los regalos que dejó antes de partir para siempre.

Este es uno de los regalitos que hizo Yuli. (cort)

Soñaba con ser arquitecta

Yuliana cursaba el cuarto año de colegio y estaba ilusionada con la graduación en el 2024, la joven hasta le había dicho a la familia sus planes para un futuro profesional.

“Ella quería ser Policía y con su salario pagarse la carrera de arquitectura, porque dibujaba muy hermoso.

“Como parte de sus regalos también le hizo unos lienzos a mi bebé de animales, los hizo por cada mes del embarazo, nosotros la molestábamos porque por una cosa u otra no pudo hacer el del noveno mes, entonces mi novio le decía: ‘tiene que ver que hace Yuyo porque ya la bebé va a cumplir los cuatro meses de nacida y no le ha hecho el del noveno mes, siempre decía: ‘ahorita se lo hago...’ pero el tiempo no alcanzó”, señaló llena de emociones la hermana.

Yuliana estudiaba de noche porque durante el día ayudaba a sus papás, además buscaba un curso de inglés porque quería seguir superándose.

Siempre quería regresar a casa

María Paula señala que en el 2020 ella aún vivía en la casa de sus papás y con su hermana Yuliana hablaban de la violencia contra las mujeres y el dolor por la pérdida de Eva Morera, Allison Bonilla, Luani Salazar y a Yuliana le enfurecía que hubiese tanta maldad.

“Nosotras le decíamos a mi mamá: en el momento que alguna de las dos no llegue, no conteste o algo, búsquenos, usted nunca crea que nosotras nos fuimos con novios, amigos o lo que sea, es porque algo pasó, a mi mamá esto la ponía furiosa porque comprendía que era una pesadilla.

“Por eso cuando mi hermana desaparece nos alarmamos de inmediato porque sabíamos que ella no iba a hacer algo como para dañarnos.

“Cuando pasó lo de Allison, Eva, Luani nosotras lo conversábamos como familia, mi hermana se enojaba tanto y decía ‘no entiendo cómo hay gente tan mala’”, recordó María Paula.

Acuña Sandoval sospechoso del crimen sexual de la estudiante Yuliana Ureña Quirós, de 19 años en San Carlos, Alajuela. Foto: Tomada de FB

En ese momento las hermanas decidieron usar aplicaciones y mandarse fotos de cómo andaban, pero con el tiempo dejaron de usarlas y el jueves 21 de setiembre pasó lo peor, Yuliana se convirtió en víctima de un desalmado.

“De un momento a otro no sé por qué las dejamos de utilizar”, dijo la hermana llorando.

Yuliana fue hallada sin vida el viernes siguiente, la encontró su papá de crianza. El sospechoso es de apellidos Acuña Sandoval, de 39 años, quien tiene antecedentes por violencia sexual.