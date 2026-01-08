Teleguía Deportes

A qué hora y dónde ver el Real Madrid vs. Atlético por la Supercopa

Real Madrid y Atlético de Madrid disputan el pase a la final de la Supercopa.

Por Hillary Chinchilla Marín

La Supercopa de España 2026 entra en su fase decisiva este jueves, cuando Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrenten en la segunda semifinal del torneo que se disputa en Yeda, Arabia Saudita.

Barcelona ya espera rival

El primer boleto a la final quedó en manos del FC Barcelona, que pasó por encima del Athletic Club con una contundente victoria de cinco goles a cero, resultado que dejó claro el poderío del equipo azulgrana en este inicio de año.

Ahora, el conjunto culé aguarda por el ganador del derbi madrileño, que definirá al segundo finalista y al rival que buscará arrebatarle el primer título oficial del 2026.

Dani Olmo y Fermín López celebran uno de los goles del Barcelona ante su vecino el Espanyol, por la Liga Española.
Fermin López fue clave en semifinal con un gol y dos asistencias. (MANAURE QUINTERO/AFP)

Derbi de alto voltaje en Yeda

El choque entre Real Madrid y Atlético de Madrid promete ser uno de los partidos más intensos del torneo. Ambos clubes llegan con la obligación de ganar y con el antecedente de una rivalidad histórica que suele ofrecer encuentros cerrados y de alto nivel competitivo.

El partido se disputará a juego único, por lo que no hay margen de error para ninguno de los dos equipos.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (R) runs over Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Club Atletico de Madrid at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on February 8, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)
El derbi madrileño se jugará a partido único en Yeda. (THOMAS COEX/AFP)

¿A qué hora y por cuál canal ver Real Madrid vs. Atlético?

País / RegiónHora localCanal
Costa Rica1:00 p. m.Sky Sports
México1:00 p. m.Sky Sports México
Estados Unidos (ET / PT)2:00 p. m. / 11:00 a. m.ESPN
Canadá2:00 p. m.Plataformas oficiales
Colombia2:00 p. m.WIN / Flow Sports
Panamá2:00 p. m.Sky Sports
República Dominicana3:00 p. m.Sky Sports
Chile4:00 p. m.Flow Sports
Argentina4:00 p. m.Flow Sports
Brasil4:00 p. m.ESPN Brazil
Reino Unido7:00 p. m.TNT Sports
Francia8:00 p. m.L’Équipe Live Foot
España8:00 p. m.Movistar+

La final ya tiene fecha

El domingo, los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán en la gran final de la Supercopa de España, donde estará en juego el primer trofeo oficial del 2026.

Con Barcelona y el Real Madrid o el Atlético de Madrid como protagonistas en la recta final, el torneo promete cerrar con un partido de alto impacto y máxima atención internacional.

Real Madrid y Atlético de Madrid disputan el pase a la final de la Supercopa.
Real Madrid y Atlético de Madrid disputan el pase a la final de la Supercopa. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

