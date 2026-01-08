A qué hora y dónde ver el Real Madrid vs. Atlético por la Supercopa

La Supercopa de España 2026 entra en su fase decisiva este jueves, cuando Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrenten en la segunda semifinal del torneo que se disputa en Yeda, Arabia Saudita.

Barcelona ya espera rival

El primer boleto a la final quedó en manos del FC Barcelona, que pasó por encima del Athletic Club con una contundente victoria de cinco goles a cero, resultado que dejó claro el poderío del equipo azulgrana en este inicio de año.

Ahora, el conjunto culé aguarda por el ganador del derbi madrileño, que definirá al segundo finalista y al rival que buscará arrebatarle el primer título oficial del 2026.

Derbi de alto voltaje en Yeda

El choque entre Real Madrid y Atlético de Madrid promete ser uno de los partidos más intensos del torneo. Ambos clubes llegan con la obligación de ganar y con el antecedente de una rivalidad histórica que suele ofrecer encuentros cerrados y de alto nivel competitivo.

El partido se disputará a juego único, por lo que no hay margen de error para ninguno de los dos equipos.

¿A qué hora y por cuál canal ver Real Madrid vs. Atlético?

País / Región Hora local Canal Costa Rica 1:00 p. m. Sky Sports México 1:00 p. m. Sky Sports México Estados Unidos (ET / PT) 2:00 p. m. / 11:00 a. m. ESPN Canadá 2:00 p. m. Plataformas oficiales Colombia 2:00 p. m. WIN / Flow Sports Panamá 2:00 p. m. Sky Sports República Dominicana 3:00 p. m. Sky Sports Chile 4:00 p. m. Flow Sports Argentina 4:00 p. m. Flow Sports Brasil 4:00 p. m. ESPN Brazil Reino Unido 7:00 p. m. TNT Sports Francia 8:00 p. m. L’Équipe Live Foot España 8:00 p. m. Movistar+

La final ya tiene fecha

El domingo, los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán en la gran final de la Supercopa de España, donde estará en juego el primer trofeo oficial del 2026.

Con Barcelona y el Real Madrid o el Atlético de Madrid como protagonistas en la recta final, el torneo promete cerrar con un partido de alto impacto y máxima atención internacional.

