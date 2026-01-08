A qué hora y dónde ver el Real Madrid vs. Atlético por la Supercopa

La Supercopa de España 2026 entra en su fase decisiva este jueves, cuando Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrenten en la segunda semifinal del torneo que se disputa en Yeda, Arabia Saudita.
Barcelona ya espera rival
El primer boleto a la final quedó en manos del FC Barcelona, que pasó por encima del Athletic Club con una contundente victoria de cinco goles a cero, resultado que dejó claro el poderío del equipo azulgrana en este inicio de año.
Ahora, el conjunto culé aguarda por el ganador del derbi madrileño, que definirá al segundo finalista y al rival que buscará arrebatarle el primer título oficial del 2026.
Derbi de alto voltaje en Yeda
El choque entre Real Madrid y Atlético de Madrid promete ser uno de los partidos más intensos del torneo. Ambos clubes llegan con la obligación de ganar y con el antecedente de una rivalidad histórica que suele ofrecer encuentros cerrados y de alto nivel competitivo.
El partido se disputará a juego único, por lo que no hay margen de error para ninguno de los dos equipos.
¿A qué hora y por cuál canal ver Real Madrid vs. Atlético?
|País / Región
|Hora local
|Canal
|Costa Rica
|1:00 p. m.
|Sky Sports
|México
|1:00 p. m.
|Sky Sports México
|Estados Unidos (ET / PT)
|2:00 p. m. / 11:00 a. m.
|ESPN
|Canadá
|2:00 p. m.
|Plataformas oficiales
|Colombia
|2:00 p. m.
|WIN / Flow Sports
|Panamá
|2:00 p. m.
|Sky Sports
|República Dominicana
|3:00 p. m.
|Sky Sports
|Chile
|4:00 p. m.
|Flow Sports
|Argentina
|4:00 p. m.
|Flow Sports
|Brasil
|4:00 p. m.
|ESPN Brazil
|Reino Unido
|7:00 p. m.
|TNT Sports
|Francia
|8:00 p. m.
|L’Équipe Live Foot
|España
|8:00 p. m.
|Movistar+
La final ya tiene fecha
El domingo, los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán en la gran final de la Supercopa de España, donde estará en juego el primer trofeo oficial del 2026.
Con Barcelona y el Real Madrid o el Atlético de Madrid como protagonistas en la recta final, el torneo promete cerrar con un partido de alto impacto y máxima atención internacional.
