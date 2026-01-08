Esto dicen en España sobre Kenay Myrie y la posibilidad de que llegue al Valencia

En las últimas horas, el nombre de Kenay Myrie sonó con fuerza, para reforzar al Valencia Mestalla, equipo en el que estuvo su excompañero Warren Madrigal.

El bombazo lo dio el periodista Kevin Jiménez, el miércoles por la noche y medios españoles hicieron eco de la noticia: según confirmó Tribuna Deportiva, “el club valencianista ha preguntado por la situación del jugador y trabaja en una operación similar a la realizada con Warren Madrigal, planteando una cesión con opción de compra para hacerse con sus derechos en propiedad”.

El Valencia Mestalla es un equipo que juega en la cuarta división de España y según Plaza Deportiva, otro medio de esa localidad española, “la dirección deportiva retoma la posibilidad que ya barajó el pasado verano: fichar un lateral derecho con proyección de primer equipo.

En las últimas horas trascendió que Kenay Myrie podría convertirse en legionario. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“El pasado verano se intentó la incorporación de Buba Sangaré, pero no cristalizó. Ahora, el filial ha puesto sus ojos en el Deportivo Saprissa, club donde jugó hasta hace poco el exvalencianista Warren Madrigal”.

Los números de Kenay Myrie

Myrie tiene 19 años y se ha consolidado en la lateral derecha del Saprissa. En el torneo de Apertura 2025 jugó 18 partidos y anotó 3 goles, uno de ellos un golazo de chilena en la final nacional.

A finales de diciembre, el jugador morado fue destacado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES, por sus cifras en inglés) como uno de los laterales menores de 20 años más completos del mundo.

El jugador Kenay Myrie anotó 3 goles en el Apertura 2025. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El documento, llamado “Scouting Report 2025”, resaltó a los mejores jugadores sub-20 a nivel Mundial (excluyendo a las 5 ligas más destacadas mundialmente) y la categoría “well rounded wide backs”, que podría traducirse como laterales integrales o completos, consideró al jugador del Monstruo por su buen desempeño con nuestro equipo.

Los criterios utilizados por dicho ente para realizar este escalafón contemplan: rendimiento defensivo, rendimiento ofensivo, físico e impacto en el juego usando datos estadísticos en una escala de 0-100. Myrie ocupa la octava casilla con una calificación de 75.3.