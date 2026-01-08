A pocos días de iniciar el torneo de Clausura, estos son los clubes que le deben a la CCSS

El torneo de Clausura 2026 inicia el martes 13 de enero y, a pocos días de ese pitazo inicial, hay varios clubes con deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ante una consulta de este medio, la Dirección de Cobros de la Caja confirmó que Guadalupe FC y Pérez Zeledón tienen pendientes con la institución. Además, hay otros clubes con deudas, pero de administraciones anteriores.

Datos emitidos por la CCSS, al 6 de enero de este año, revelan que Guadalupe FC adeuda un total de ¢162.997.287; mientras que la de Pérez Zeledón es de ¢7.465.539.

Alajuelense, Cartaginés, Municipal Liberia y Sporting FC se encuentran al día con la institución.

Guadalupe le adeuda a la Caja un total de ₡162.997.287. Foto: Albert Marín. (Albert Marin/Juego inaugural Torneo de Apertura. Guadalupe FC vs Heredia.)

Otros clubes con pendientes

El Club Sport Herediano tiene una deuda de ¢105.645.749, pero según informó la CCSS, en este caso la institución tiene responsabilidad con las empresas R B C Radio Limitada y con Fuerza Herediana S.A. y ambas empresas se encuentran morosas.

La Asociación Deportiva San Carlos adeuda ¢35.581.125. El club norteño tiene una medida cautelar y no se incluyen los montos pendientes por las planillas adicionales de mayo del 2013 y de octubre del 2021.

El Puntarenas FC debe un total de ¢5.718.804. Los naranjas tienen responsabilidad solidaria con las empresas Asociación Deportiva Municipal Puntarenas Fútbol Club y con Pacific Fire Coast S.A. (la deuda corresponde a Puntarenas Fútbol Club y a Municipal Puntarenas).

Puntarenas FC le debe a la CCSS un poco más de 5 millones de colones. Foto: prensa PFC. (PFC /PFC)

Y según la Caja, el Deportivo Saprissa está al día, también tiene responsabilidad solidaria con las empresas Saprissa de Corazón S.A.D. y con Omnilife de Costa Rica S.A., ambas se encuentran al día.

De los clubes mencionados, todos cuentan en la actualidad con un arreglo de pago ante la Caja, excepto Guadalupe.

Los guadalupanos podrían tener problemas pues esto dice el Reglamento para la Concesión de Licencias de los Clubes Profesionales de Costa Rica: “Al inicio de cada temporada, el Comité revisará que los solicitantes de licencia o licenciatarios no mantengan deudas con la CCSS, en caso de constatar en dicha revisión la existencia de deudas, procederá el Comité con la suspensión de la licencia”.

¿Qué es responsabilidad solidaria?

Es una figura legal, que aparece en el artículo 51 de la Ley Constitutiva de la CCSS, en donde una persona o empresa (el responsable solidario) debe responder por deudas o incumplimientos de otra, como un patrono moroso, cuando el deudor principal no paga sus obligaciones de seguridad social, cubriendo no solo su parte, sino la obligación total ante la CCSS.