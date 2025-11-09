¿A qué hora y por cuál canal ver Celta de Vigo vs. Barcelona en Costa Rica, Latinoamérica, España y EE. UU.?

El FC Barcelona enfrentará al Celta de Vigo este domingo 9 de noviembre por la jornada de LaLiga española 2025-26.

Los dirigidos por Hansi Flick intentarán mantener el pulso en la pelea por los primeros puestos, mientras que el conjunto gallego buscará hacerse fuerte en casa.

El partido se disputará en el Estadio de Balaídos, donde los locales suelen complicar a los grandes del fútbol español.

El Barcelona visita al Celta de Vigo este domingo por LaLiga 2025-26.

Horario del partido Celta vs. Barcelona

El encuentro se jugará este domingo 9 de noviembre con los siguientes horarios internacionales:

Costa Rica: 2:00 p. m.

2:00 p. m. México / Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Chile / Paraguay / Venezuela / Bolivia: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Argentina / Uruguay: 5:00 p. m.

5:00 p. m. España: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Estados Unidos (ET): 4:00 p. m.

4:00 p. m. Estados Unidos (PT): 1:00 p. m.

¿Dónde ver el partido?

El duelo Celta de Vigo vs. FC Barcelona podrá verse EN VIVO a través de los siguientes canales y plataformas:

Costa Rica y Latinoamérica: Sky Sports y Disney Plus

España: Movistar+ LaLiga

Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

El partido se juega a las 2:00 p. m. hora de Costa Rica y se transmitirá por Sky Sports.

Barcelona busca seguir en la pelea

El Barça llega a este compromiso con la obligación de sumar fuera de casa para no perder terreno en la lucha por el liderato de LaLiga. Por su parte, el Celta de Vigo tratará de aprovechar su condición de local y sorprender a uno de los favoritos al título.

