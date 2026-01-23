Teleguía Deportes

¿A qué hora y por cuál canal ver el Villarreal vs. Real Madrid este sábado?

El conjunto merengue visita el estadio de la Cerámica este sábado en un partido que podrá verse en distintos países de América y Europa

Por Hillary Chinchilla Marín

Este sábado el Real Madrid visitará al Villarreal por la Liga de España tras golear en Champions League entre semana.

El compromiso se jugará en el Estadio La Cerámica a las 9:00 p. m. (hora de España) y contará con transmisión internacional.

¿A qué hora y por cuál canal ver Villarreal vs Real Madrid?

PaísHoraCanal / Plataforma
España9:00 p. m.M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2, LaLiga TV Bar
Costa Rica2:00 p. m.Sky Sports
México2:00 p. m.Sky Sports
Colombia3:00 p. m.ESPN, Disney+
Argentina5:00 p. m.ESPN, Disney+
Estados Unidos (ET)3:00 p. m.ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports
