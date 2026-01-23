¿A qué hora y por cuál canal ver el Villarreal vs. Real Madrid este sábado?

Este sábado el Real Madrid visitará al Villarreal por la Liga de España tras golear en Champions League entre semana.
El compromiso se jugará en el Estadio La Cerámica a las 9:00 p. m. (hora de España) y contará con transmisión internacional.
¿A qué hora y por cuál canal ver Villarreal vs Real Madrid?
|País
|Hora
|Canal / Plataforma
|España
|9:00 p. m.
|M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2, LaLiga TV Bar
|Costa Rica
|2:00 p. m.
|Sky Sports
|México
|2:00 p. m.
|Sky Sports
|Colombia
|3:00 p. m.
|ESPN, Disney+
|Argentina
|5:00 p. m.
|ESPN, Disney+
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports