¿A qué hora y por cuál canal ver el Villarreal vs. Real Madrid este sábado?

Este sábado el Real Madrid visitará al Villarreal por la Liga de España tras golear en Champions League entre semana.

LEA MÁS: La pregunta que incomodó a Vladimir Quesada tras conseguir su primera victoria del torneo

El compromiso se jugará en el Estadio La Cerámica a las 9:00 p. m. (hora de España) y contará con transmisión internacional.

El Real Madrid visita al Villarreal en una nueva jornada de LaLiga. (Foto realizada con ayuda de IA) (Chatgpt/Realizada con Chatgpt)

¿A qué hora y por cuál canal ver Villarreal vs Real Madrid?