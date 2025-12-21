Afición de Saprissa responde la guerra de memes y recuerda su ventaja histórica

La celebración de Alajuelense por el campeonato nacional también generó reacción del otro lado del clásico. La afición de Saprissa respondió en redes sociales y se sumó a la guerra de memes tras la final del torneo de Apertura.
Luego de que los manudos celebraran su título número 31, los morados utilizaron los números históricos como eje central de sus publicaciones. En los memes se recordó que Saprissa suma 40 campeonatos nacionales, mientras que Alajuelense apenas logró igualar a Herediano con 31 títulos.
Incluso, varios aficionados saprissistas destacaron que la estrella 31 de Saprissa fue obtenida hace 11 años, reforzando la diferencia en el palmarés entre ambos clubes.
Humor, historia y rivalidad
Las publicaciones incluyeron comparaciones directas, referencias a la historia del campeonato nacional y mensajes cargados de humor, en respuesta a los memes difundidos por la afición rojinegra tras la final.
Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.