Afición de Saprissa responde la guerra de memes y recuerda su ventaja histórica

La celebración de Alajuelense por el campeonato nacional también generó reacción del otro lado del clásico. La afición de Saprissa respondió en redes sociales y se sumó a la guerra de memes tras la final del torneo de Apertura.

Los números como principal argumento

Afición de Saprissa respondió con memes tras el título rojinegro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luego de que los manudos celebraran su título número 31, los morados utilizaron los números históricos como eje central de sus publicaciones. En los memes se recordó que Saprissa suma 40 campeonatos nacionales, mientras que Alajuelense apenas logró igualar a Herediano con 31 títulos.

Incluso, varios aficionados saprissistas destacaron que la estrella 31 de Saprissa fue obtenida hace 11 años, reforzando la diferencia en el palmarés entre ambos clubes.

Humor, historia y rivalidad

Las publicaciones incluyeron comparaciones directas, referencias a la historia del campeonato nacional y mensajes cargados de humor, en respuesta a los memes difundidos por la afición rojinegra tras la final.

Las imágenes y comentarios se viralizaron rápidamente, manteniendo activa la guerra de memes, una constante cada vez que el clásico nacional define un título.

Los morados recordaron que mantienen ventaja en campeonatos nacionales. (Tomadas de Facebook/Tomadas de Facebook)

