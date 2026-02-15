Teleguía Deportes

Alajuelense vs Sporting FC: hora y canal para ver el partido de este domingo

Manudos y josefinos se enfrentan este domingo en el Alejandro Morera Soto en uno de los dos partidos programados para la séptima jornada del Torneo de Clausura

Por Hillary Chinchilla Marín

La jornada siete del Torneo de Clausura continúa este domingo con dos compromisos, y uno de los más atractivos será el duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting FC, programado para las 6:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los manudos llegan golpeados anímicamente luego de quedar eliminados del Torneo de Copa ante Liberia, resultado que dejó dudas y aumentó la presión sobre el equipo rojinegro.

Alajuelense vs. Sporting
Alajuelense recibe a Sporting FC en el Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ahora, en casa y ante su afición, Alajuelense intentará reencontrarse con el triunfo y recuperar confianza en el campeonato nacional.

El encuentro será clave para las aspiraciones del conjunto erizo en el Clausura.

Sporting llega motivado

En contraste, Sporting FC llega con impulso luego de dejar en el camino al Cartaginés en la serie más reciente, un resultado que fortaleció el ánimo del cuadro josefino.

Los dirigidos por Sporting buscarán repetir la fórmula y dar el golpe en el Morera Soto, escenario siempre complicado para los visitantes.

El compromiso promete intensidad, ya que ambos equipos necesitan sumar: uno para levantar cabeza y el otro para consolidar su buen momento.

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Alajuelense y Sporting FC está pactado para este domingo a las 6:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

La transmisión en vivo estará a cargo de FUTV, señal en la que los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro.

Con el Clausura entrando en una fase importante, cada punto comienza a pesar, y este choque podría marcar el rumbo inmediato de ambos clubes.

Nota realizada con ayuda de IA

