La Selección de Costa Rica enfrentará a Argentina este martes 17 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

La Tricolor tendrá una exigente prueba como visitante frente al combinado sudamericano, en un encuentro que forma parte de los compromisos internacionales de ambas selecciones.

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El partido también ofrecerá a los aficionados costarricenses la oportunidad de seguir a la Selección Nacional mediante televisión abierta.

¿A qué hora y dónde ver Argentina vs. Costa Rica?

El encuentro comenzará a las 5 p. m., hora de Costa Rica.

La transmisión estará disponible por Repretel Canal 6 y Teletica Canal 7. También se podrá seguir mediante la plataforma TDMAX.

Argentina y Costa Rica se enfrentarán el martes 17 de noviembre en Córdoba. (Chatgpt/Chatgpt)

Horarios y canales de Argentina vs. Costa Rica por país

Costa Rica 5:00 p. m. Repretel 6, Teletica 7 y TDMAX Argentina 8:00 p. m. TyC Sports, Telefe y TyC Sports Play

Otras opciones para seguir el amistoso en Costa Rica

Los aficionados también podrán escuchar el compromiso por radio mediante Columbia 98.7 FM, Monumental 93.5 FM y Teletica Radio 91.5 FM.