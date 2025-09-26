Atlético vs. Real Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido en España y Latinoamérica?

Julian Álvarez será la principal arma ofensiva del Atlético de Madrid frente al Real Madrid (JAVIER SORIANO/AFP)

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Real Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano en uno de los partidos más esperados de la temporada.

El conjunto blanco llega con paso firme en LaLiga, mientras que los colchoneros buscan hacerse fuertes en casa y cortar la racha perfecta de su eterno rival.

Derbi madrileño captará la atención de Europa

El derbi llega marcado por la intensidad de siempre: Diego Simeone apelará a la garra y a la solidez defensiva, mientras que Xabi Alonso apuesta por la juventud y el poder ofensivo de un Real Madrid que no ha cedido puntos en la actual liga.

La rivalidad, los estilos opuestos y la historia convierten este encuentro en un duelo de alta tensión que atrapará toda la atención del fútbol mundial durante este fin de semana.

Kylian Mbappé buscará ampliar su racha goleadora frente al Atlético de Madrid Tomada del Real Madrid. (Tomada del Real Madrid. /Tomada del Real Madrid.)

¿A qué hora y por cuál canal ver Atlético vs Real Madrid?

En España : 16:15 horas, transmisión por DAZN LaLiga y Movistar / LaLiga TV Bar .

: 16:15 horas, transmisión por y . En México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua : 8:15 a.m., transmisión por DAZN y Sky Sports.

: 8:15 a.m., transmisión por En Colombia, Perú, Ecuador, Panamá : 9:15 a.m., transmisión por DAZN y DGO .

: 9:15 a.m., transmisión por . En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 11:15 a.m., transmisión por DAZN y DGO.

