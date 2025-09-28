Teleguía Deportes

Barcelona vs Real Sociedad: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido en España, Latinoamérica y Estados Unidos?

El Barcelona buscará el liderato de la Liga Española ante la Real Sociedad, rival que siempre le complica la vida

Por Hillary Chinchilla Marín
Robert Lewandowski celebra con el uruguayo Ronald Federico Araujo
Barcelona vs Real Sociedad: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido en España, Latinoamérica y Estados Unidos? (LLUIS GENE/AFP)

El FC Barcelona recibirá a la Real Sociedad por la Jornada 7 de LaLiga 2025-26, en un partido que promete emociones fuertes y gran audiencia internacional. El encuentro se disputará este domingo 28 de septiembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys (Montjuïc), mientras el Camp Nou sigue en remodelación y pendiente de permisos.

El Barcelona llega con la presión de sumar tres puntos para seguir en la pelea por el liderato de La Liga. La Real Sociedad, por su parte, buscará dar la sorpresa en Montjuïc, un estadio que el club catalán ha adoptado como casa temporal.

El choque será clave no solo por la tabla, sino también porque enfrenta a dos equipos que acostumbran a ofrecer partidos intensos y con buen fútbol.

Horarios del partido en distintos países

El duelo comenzará a las 18:30 (hora de España). Estos son los horarios convertidos para Latinoamérica y Estados Unidos:

País / RegiónHora local del partido
España18:30 h
México10:30 a. m.
Costa Rica / Centroamérica10:30 a. m.
Colombia / Ecuador / Perú11:30 a. m.
Argentina / Uruguay / Chile1:30 p. m.
Estados Unidos (este)12:30 p. m. ET

Canales de TV y plataformas de streaming

Real Sociedad 1 - Barcelona 0 10 de noviembre del 2024 Liga Española Fotografía: Real Sociedad
El FC Barcelona buscará liderato de la Liga ante la Real Sociedad Fotografía: Real Sociedad
  • España: Movistar+ transmitirá el partido en exclusiva.
  • México: Sky Sports cuenta con los derechos de LaLiga.
  • Centroamérica: Sky también tendrá la transmisión para países de la región, incluido Costa Rica.
  • Sudamérica: ESPN y Disney+ transmitirán en la mayoría de los países como Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
  • EE. UU.: el encuentro estará disponible por ESPN y en streaming a través de ESPN+.
