Cartaginés vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

El equipo brumoso buscará mantener su arranque perfecto, mientras Alajuelense llega con la obligación de ganar tras dos empates seguidos

Por Hillary Chinchilla Marín

El duelo entre Cartaginés y Alajuelense se roba la atención de la fecha 3 del Torneo de Clausura 2026, por el contraste de arranques: el cuadro brumoso suma seis puntos, mientras que la Liga llega con dos empates consecutivos y la necesidad de sumar de a tres.

Un partido con realidades distintas

30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
Cartaginés llega con seis puntos y quiere mantener su paso perfecto en el Clausura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

Cartaginés afronta el compromiso con confianza tras un inicio ideal, respaldado por resultados que lo colocaron como uno de los equipos que mejor empezó el campeonato.

Al frente estará Alajuelense, que ha tenido un arranque duro: no perdió, pero tampoco pudo ganar, y ahora se mide a un rival grande que llega encendido.

La presión, especialmente para el conjunto rojinegro, pasa por no dejar que se alargue la racha sin victoria en estas primeras jornadas. Para los brumosos, el reto será sostener el ritmo y aprovechar la localía para seguir sumando fuerte.

¿Cuándo y dónde se juega?

El partido está pactado para la noche de este miércoles, en una plaza tradicionalmente exigente para cualquier visitante.

  • Día: miércoles 21 de enero
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio: José Rafael “Fello” Meza

Por cuál canal ver Cartaginés vs. Alajuelense

La transmisión será EN VIVO por FUTV, señal oficial del campeonato nacional.

Alajuelense suma dos empates y necesita su primera victoria en la visita al Fello Meza.
Alajuelense suma dos empates y necesita su primera victoria en la visita al Fello Meza. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

