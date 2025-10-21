Cartaginés vs. Motagua: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de repechaje por un boleto a Concacaf?

Tras quedar eliminados en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Cartaginés y Motagua buscarán en este Play-In (repechaje) una segunda oportunidad para alcanzar la próxima Copa de Campeones de la Concacaf 2026, el torneo de clubes más importante del continente.
Ambos equipos llegan con realidades distintas: el cuadro brumoso quiere aprovechar la localía en Cartago, mientras que los hondureños apuestan por su experiencia internacional para definir la serie en Tegucigalpa.
Horario y sede del partido
|Detalle
|Información
|Partido
|Cartaginés vs. Motagua
|Competencia
|Play-In Copa Centroamericana 2025 (ida)
|Fecha
|Martes 21 de octubre de 2025
|Hora
|8:00 p.m. (hora de Centroamérica)
|Estadio
|José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, Cartago
|Árbitro
|Jorge Leira (Panamá)
¿Dónde ver el partido en vivo?
El encuentro entre Cartaginés y Motagua podrá verse en vivo por ESPN y vía streaming a través de Disney+ en toda Centroamérica y Latinoamérica.
|País / Región
|Canal
|Streaming
|Costa Rica / Centroamérica
|ESPN
|Disney+
|México
|ESPN
|Disney+
|Estados Unidos
|TUDN / ESPN Deportes
|Fubo / ESPN App
|España
|No disponible por señal abierta
|ESPN Player
Antecedentes y árbitro designado
El árbitro panameño Jorge Leira, de 28 años, será el encargado de dirigir el encuentro. Leira ya tuvo participación en esta Copa Centroamericana, incluso en el partido de fase de grupos del 14 de agosto, cuando Cartaginés y Motagua empataron sin goles.
Ese antecedente deja abierta una serie que promete ser equilibrada, con dos equipos que mantienen estilos de juego ofensivos y una historia de enfrentamientos cerrados.
Lo que está en juego
El ganador del Play-In obtendrá un boleto directo a la Copa de Campeones Concacaf 2026, mientras que el perdedor quedará eliminado de toda competencia internacional. La serie se definirá la próxima semana en Tegucigalpa, Honduras.