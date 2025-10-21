Teleguía Deportes

Cartaginés vs. Motagua: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de repechaje por un boleto a Concacaf?

Cartaginés y Motagua se enfrentan este martes 21 de octubre por un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf

Por Hillary Chinchilla Marín
Puntarenas vs. Cartaginés
Cartaginés recibe a Motagua este martes por el Play-In de la Copa Centroamericana 2025. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

Tras quedar eliminados en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Cartaginés y Motagua buscarán en este Play-In (repechaje) una segunda oportunidad para alcanzar la próxima Copa de Campeones de la Concacaf 2026, el torneo de clubes más importante del continente.

Ambos equipos llegan con realidades distintas: el cuadro brumoso quiere aprovechar la localía en Cartago, mientras que los hondureños apuestan por su experiencia internacional para definir la serie en Tegucigalpa.

Horario y sede del partido

DetalleInformación
PartidoCartaginés vs. Motagua
CompetenciaPlay-In Copa Centroamericana 2025 (ida)
FechaMartes 21 de octubre de 2025
Hora8:00 p.m. (hora de Centroamérica)
EstadioJosé Rafael “Fello” Meza Ivankovich, Cartago
ÁrbitroJorge Leira (Panamá)

¿Dónde ver el partido en vivo?

El encuentro entre Cartaginés y Motagua podrá verse en vivo por ESPN y vía streaming a través de Disney+ en toda Centroamérica y Latinoamérica.

País / RegiónCanalStreaming
Costa Rica / CentroaméricaESPNDisney+
MéxicoESPNDisney+
Estados UnidosTUDN / ESPN DeportesFubo / ESPN App
EspañaNo disponible por señal abiertaESPN Player

Antecedentes y árbitro designado

El árbitro panameño Jorge Leira, de 28 años, será el encargado de dirigir el encuentro. Leira ya tuvo participación en esta Copa Centroamericana, incluso en el partido de fase de grupos del 14 de agosto, cuando Cartaginés y Motagua empataron sin goles.

Ese antecedente deja abierta una serie que promete ser equilibrada, con dos equipos que mantienen estilos de juego ofensivos y una historia de enfrentamientos cerrados.

Lo que está en juego

El ganador del Play-In obtendrá un boleto directo a la Copa de Campeones Concacaf 2026, mientras que el perdedor quedará eliminado de toda competencia internacional. La serie se definirá la próxima semana en Tegucigalpa, Honduras.

Cuartos de final de la Copa Centroamericana de Fútbol 2025, Alajuelense contra Motagua de Honduras
El árbitro panameño Jorge Leira dirigirá el encuentro entre brumosos y hondureños. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

