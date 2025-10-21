Cartaginés vs. Motagua: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de repechaje por un boleto a Concacaf?

Cartaginés recibe a Motagua este martes por el Play-In de la Copa Centroamericana 2025. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

Tras quedar eliminados en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Cartaginés y Motagua buscarán en este Play-In (repechaje) una segunda oportunidad para alcanzar la próxima Copa de Campeones de la Concacaf 2026, el torneo de clubes más importante del continente.

Ambos equipos llegan con realidades distintas: el cuadro brumoso quiere aprovechar la localía en Cartago, mientras que los hondureños apuestan por su experiencia internacional para definir la serie en Tegucigalpa.

LEA MÁS: Cartaginés sorprende con la noticia que tanto han esperado los brumosos

Horario y sede del partido

Detalle Información Partido Cartaginés vs. Motagua Competencia Play-In Copa Centroamericana 2025 (ida) Fecha Martes 21 de octubre de 2025 Hora 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, Cartago Árbitro Jorge Leira (Panamá)

¿Dónde ver el partido en vivo?

El encuentro entre Cartaginés y Motagua podrá verse en vivo por ESPN y vía streaming a través de Disney+ en toda Centroamérica y Latinoamérica.

País / Región Canal Streaming Costa Rica / Centroamérica ESPN Disney+ México ESPN Disney+ Estados Unidos TUDN / ESPN Deportes Fubo / ESPN App España No disponible por señal abierta ESPN Player

Antecedentes y árbitro designado

El árbitro panameño Jorge Leira, de 28 años, será el encargado de dirigir el encuentro. Leira ya tuvo participación en esta Copa Centroamericana, incluso en el partido de fase de grupos del 14 de agosto, cuando Cartaginés y Motagua empataron sin goles.

LEA MÁS: Fantasmas del Cartaginés empiezan a aparecer en el peor momento para el club

Ese antecedente deja abierta una serie que promete ser equilibrada, con dos equipos que mantienen estilos de juego ofensivos y una historia de enfrentamientos cerrados.

Lo que está en juego

El ganador del Play-In obtendrá un boleto directo a la Copa de Campeones Concacaf 2026, mientras que el perdedor quedará eliminado de toda competencia internacional. La serie se definirá la próxima semana en Tegucigalpa, Honduras.