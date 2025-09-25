Cartaginés vs. Olimpia: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido de Copa Centroamericana?

El Cartaginés tendrá duro reto esta noche cuando enfrente al Olimpia de Honduras en Coopa Centroamericana (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

El Club Sport Cartaginés enfrenta esta noche al Olimpia de Honduras en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en un partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 que promete intensidad y buen fútbol.

Los brumosos llegan con la misión de aprovechar su localía y dar un golpe en casa, mientras que los albos buscan imponer su jerarquía internacional.

LEA MÁS: Lo que piensan en Honduras sobre Cartaginés le dolerá muchísimo a los brumosos

Cartaginés busca hacerse fuerte en casa

Para los blanquiazules, este encuentro significa mucho más que una llave de eliminación directa. El Cartaginés, quiere consolidar su proyecto deportivo con un triunfo internacional que fortalezca su prestigio en la región. El equipo ha mostrado gran regularidad el torneo nacional, pero la motivación internacional es un incentivo extra para los dirigidos por Andrés Carevic.

Olimpia busca dar golpe de autoridad a nivel internacional

Olimpia es el líder del fútbol de Honduras. (X Olimpia/X Olimpia)

LEA MÁS: Chat GPT dice cuál es el favorito entre Cartaginés y Olimpia de Honduras en la Copa Centroamericana

Del otro lado estará el Olimpia, el club más laureado de Honduras y con amplio recorrido en competiciones de Concacaf. Los hondureños saben lo que es jugar este tipo de duelos y llegan con la confianza de haber tenido una fase de grupos destacada. Para los albos, sacar un resultado positivo en Cartago sería un paso importante antes del partido de vuelta en Tegucigalpa.

¿A qué hora y por cuál canal ver Cartaginés vs. Olimpia?

Hora: 8:00 p.m. de Costa Rica y Honduras.

8:00 p.m. de Costa Rica y Honduras. Canales de TV: ESPN y transmisión en streaming por Disney+.

LEA MÁS: Andrés Carevic sabe que Cartaginés se medirá a uno de los rivales más bravos de la Centroamericana

*Nota realizada con ayuda de IA*