Cecilia Poll se luce en natación y marca historia en Juegos Nacionales

La natación vivió una jornada destacada este martes en Pococí, luego de que Cecilia Poll, hija de la histórica exnadadora costarricense Claudia Poll, se dejara la medalla de oro y estableciera un nuevo récord en los 1500 metros libres, durante la segunda fecha de los Juegos Nacionales Provincia de Limón 2026.

Inicio de competencias en Pococí

La nadadora del equipo de Belén brilló en el Polideportivo de Pococí. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Las pruebas dieron inicio a las 9:00 a.m. en el Polideportivo de Pococí, con la competencia de 1500 metros libres, categoría 15-17 años, primero en la rama femenina y posteriormente en la masculina.

Récord y primer oro del día

En la prueba femenina, Cecilia Poll, representante del equipo de Belén, se adjudicó la primera medalla de oro de la jornada al registrar un tiempo de 17:19.85, marca que además, significó récord de los Juegos Nacionales en su categoría.

La hija de la leyenda tica, también ganó medalla de plata el lunes en 800 metros estilo libre.

Belén también domina en masculino

En la rama masculina de los 1500 metros libres, categoría 15-17 años, el nadador Emiliano Fallas, también del equipo de Belén, obtuvo la medalla de oro con un tiempo de 16:40.31, consolidando el buen desempeño de su delegación.

La natación toma protagonismo en Limón 2026

La competencia forma parte de la segunda fecha de natación de los Juegos Nacionales, evento que reúne a jóvenes talentos de todo el país y que se desarrolla en la provincia de Limón.

El triunfo de Cecilia Poll destacó tanto por el récord impuesto como por el peso del apellido que representa en la historia del deporte costarricense.

