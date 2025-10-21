Teleguía Deportes

Champions League: horarios y canales de TV para ver los partidos en Latinoamérica, USA y España

La UEFA Champions League 2025-2026 continúa este martes 21 de octubre con la tercera jornada de la fase de grupos

Por Hillary Chinchilla Marín
El polaco del Barcelona Robert Lewandowski celebra con Lamine Yamal tras la anotación ante la Real Sociedad por la Liga Española.
La Champions League ofrece este martes una jornada con nueve partidos en simultáneo. (JOSEP LAGO/AFP)

La Champions League continúa este martes 21 de octubre con la jornada 3 de la fase de grupos. Los primeros partidos comenzarán a las 10:45 a. m. (hora de Costa Rica) y todos se podrán ver por ESPN y Star+ en Centroamérica.

Partidos, horarios y canales (hora de Costa Rica)

Partido Costa Rica México Colombia Argentina Estados Unidos Hora España
Barcelona vs. Olympiacos 10:45 a.m.11:45 a.m.11:45 a.m.1:45 p.m.12:45 p.m.6:45 p.m.
Kairat vs. Pafos 10:45 a.m.11:45 a.m.11:45 a.m.1:45 p.m.12:45 p.m.6:45 p.m.
Arsenal vs. Atlético de Madrid1:00 p.m.2:00 p.m.2:00 p.m.4:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.
Copenhague vs. Borussia Dortmund1:00 p.m.2:00 p.m.2:00 p.m.4:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.
Bayer Leverkusen vs. PSG1:00 p.m.2:00 p.m.2:00 p.m.4:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.
Newcastle vs. Benfica1:00 p.m.2:00 p.m.2:00 p.m.4:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.
PSV vs. Napoli1:00 p.m.2:00 p.m.2:00 p.m.4:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.
Union SG vs. Inter de Milán1:00 p.m.2:00 p.m.2:00 p.m.4:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.
Villarreal vs. Manchester City1:00 p.m.2:00 p.m.2:00 p.m.4:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.

Transmisión en otros países

  • Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá): ESPN y Star+.
  • Latinoamérica (Colombia, Perú, Chile, Argentina, México): ESPN, ESPN 2 y Star+.
  • España: Movistar Liga de Campeones / Orange TV.
  • Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+ (inglés) y Univision / TUDN (español).

Duelos más esperados

El Barcelona abrirá la jornada en el Estadio Olímpico de Montjuïc frente al Olympiacos. Por la tarde, el Arsenal recibirá al Atlético de Madrid en Londres, mientras que el Manchester City visitará al Villarreal en uno de los encuentros más atractivos del día.

También destacan los duelos Leverkusen vs. PSG en Alemania y PSV vs. Napoli en Países Bajos, ambos con transmisión en vivo por ESPN y Star+.

Un golazo de Pedri tiene ganando al Barcelona, en la final de la Copa del Rey, ante el Real Madrid. Foto tomada de X Barcelona.
Equipos como Barcelona, Arsenal y Manchester City protagonizan los duelos más atractivos del día. (Foto tomada de X Barcelona. /Foto tomada de X Barcelona.)
Hillary Chinchilla Marín

