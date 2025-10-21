Champions League: horarios y canales de TV para ver los partidos en Latinoamérica, USA y España

La Champions League continúa este martes 21 de octubre con la jornada 3 de la fase de grupos. Los primeros partidos comenzarán a las 10:45 a. m. (hora de Costa Rica) y todos se podrán ver por ESPN y Star+ en Centroamérica.
Partidos, horarios y canales (hora de Costa Rica)
|Partido
|Costa Rica
|México
|Colombia
|Argentina
|Estados Unidos
|Hora España
|Barcelona vs. Olympiacos
|10:45 a.m.
|11:45 a.m.
|11:45 a.m.
|1:45 p.m.
|12:45 p.m.
|6:45 p.m.
|Kairat vs. Pafos
|10:45 a.m.
|11:45 a.m.
|11:45 a.m.
|1:45 p.m.
|12:45 p.m.
|6:45 p.m.
|Arsenal vs. Atlético de Madrid
|1:00 p.m.
|2:00 p.m.
|2:00 p.m.
|4:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Copenhague vs. Borussia Dortmund
|1:00 p.m.
|2:00 p.m.
|2:00 p.m.
|4:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Bayer Leverkusen vs. PSG
|1:00 p.m.
|2:00 p.m.
|2:00 p.m.
|4:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Newcastle vs. Benfica
|1:00 p.m.
|2:00 p.m.
|2:00 p.m.
|4:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|PSV vs. Napoli
|1:00 p.m.
|2:00 p.m.
|2:00 p.m.
|4:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Union SG vs. Inter de Milán
|1:00 p.m.
|2:00 p.m.
|2:00 p.m.
|4:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Villarreal vs. Manchester City
|1:00 p.m.
|2:00 p.m.
|2:00 p.m.
|4:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
Transmisión en otros países
- Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá): ESPN y Star+.
- Latinoamérica (Colombia, Perú, Chile, Argentina, México): ESPN, ESPN 2 y Star+.
- España: Movistar Liga de Campeones / Orange TV.
- Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+ (inglés) y Univision / TUDN (español).
LEA MÁS: El joven portero senegalés Cheikh Touré, fue secuestrado y asesinado tras caer en cruel engaño
Duelos más esperados
El Barcelona abrirá la jornada en el Estadio Olímpico de Montjuïc frente al Olympiacos. Por la tarde, el Arsenal recibirá al Atlético de Madrid en Londres, mientras que el Manchester City visitará al Villarreal en uno de los encuentros más atractivos del día.
LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz tendrá que hacer algo muy doloroso para seguir con su tratamiento contra el cáncer
También destacan los duelos Leverkusen vs. PSG en Alemania y PSV vs. Napoli en Países Bajos, ambos con transmisión en vivo por ESPN y Star+.