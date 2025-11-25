Teleguía Deportes

Chelsea vs. FC Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido de Champions League?

El Barcelona visita Stamford Bridge por la quinta jornada de fase de liga y aquí puede revisar el horario y canal según su país.

Por Hillary Chinchilla Marín

El duelo entre Chelsea y FC Barcelona será uno de los más llamativos de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Ambos clubes llegan con 7 puntos, con los culés en la posición 11 y los ingleses en la 12, por lo que el enfrentamiento es crucial en la tabla.

El partido se disputará en el histórico Stamford Bridge, donde el Barcelona tendrá una baja sensible: Pedri, quien está fuera por lesión justo el día en que cumple 23 años.

Barcelona - Real Madrid, domingo 11 de mayo. AFP.
Chelsea recibirá al Barcelona en Stamford Bridge por la quinta jornada de Champions. (JOSEP LAGO/AFP)

Horario y canales de TV para ver Chelsea vs Barcelona

PaísCanalHorario
Costa RicaESPN / Star+2:00 p. m.
CentroaméricaESPN / Star+2:00 p. m.
MéxicoTNT Sports / HBO Max2:00 p. m.
ColombiaESPN / Star+3:00 p. m.
Estados Unidos (ET)CBS Sports / Paramount+ / Univisión-TUDN4:00 p. m.
Estados Unidos (PT)CBS Sports / Paramount+ / Univisión-TUDN1:00 p. m.
ArgentinaESPN / Star+5:00 p. m.
EspañaMovistar Liga de Campeones9:00 p. m.
Chelsea PSG
Ambos equipos llegan con 7 puntos y necesitan sumar para escalar posiciones. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Un partido con mucho en juego

Los dos equipos llegan igualados en puntos y en plena pelea por avanzar en la fase. El Barcelona arrastra dudas por su irregularidad y por las bajas en el mediocampo, mientras que el Chelsea intenta hacerse fuerte en casa para tomar ventaja en la tabla.

La ausencia de Pedri, uno de los referentes del club catalán, obligará al equipo a modificar su esquema habitual. En la otra acera, los blues buscarán aprovechar el ambiente de Stamford Bridge para sumar tres puntos claves.

Chelsea recibirá al Barcelona en Stamford Bridge por la quinta jornada de Champions.
Chelsea recibirá al Barcelona en Stamford Bridge por la quinta jornada de Champions (Foto IA) (Chatgpt/Chatgpt)
