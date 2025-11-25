Chelsea vs. FC Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido de Champions League?

El duelo entre Chelsea y FC Barcelona será uno de los más llamativos de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Ambos clubes llegan con 7 puntos, con los culés en la posición 11 y los ingleses en la 12, por lo que el enfrentamiento es crucial en la tabla.

LEA MÁS: Así se jugará esta semana una intensa jornada de Champions League

El partido se disputará en el histórico Stamford Bridge, donde el Barcelona tendrá una baja sensible: Pedri, quien está fuera por lesión justo el día en que cumple 23 años.

Chelsea recibirá al Barcelona en Stamford Bridge por la quinta jornada de Champions. (JOSEP LAGO/AFP)

Horario y canales de TV para ver Chelsea vs Barcelona

País Canal Horario Costa Rica ESPN / Star+ 2:00 p. m. Centroamérica ESPN / Star+ 2:00 p. m. México TNT Sports / HBO Max 2:00 p. m. Colombia ESPN / Star+ 3:00 p. m. Estados Unidos (ET) CBS Sports / Paramount+ / Univisión-TUDN 4:00 p. m. Estados Unidos (PT) CBS Sports / Paramount+ / Univisión-TUDN 1:00 p. m. Argentina ESPN / Star+ 5:00 p. m. España Movistar Liga de Campeones 9:00 p. m.

Ambos equipos llegan con 7 puntos y necesitan sumar para escalar posiciones. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Un partido con mucho en juego

Los dos equipos llegan igualados en puntos y en plena pelea por avanzar en la fase. El Barcelona arrastra dudas por su irregularidad y por las bajas en el mediocampo, mientras que el Chelsea intenta hacerse fuerte en casa para tomar ventaja en la tabla.

LEA MÁS: Escándalo en la Premier: jugador del Everton acaba expulsado por agredir a su compañero

La ausencia de Pedri, uno de los referentes del club catalán, obligará al equipo a modificar su esquema habitual. En la otra acera, los blues buscarán aprovechar el ambiente de Stamford Bridge para sumar tres puntos claves.