Chelsea vs. FC Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido de Champions League?

El duelo entre Chelsea y FC Barcelona será uno de los más llamativos de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Ambos clubes llegan con 7 puntos, con los culés en la posición 11 y los ingleses en la 12, por lo que el enfrentamiento es crucial en la tabla.
El partido se disputará en el histórico Stamford Bridge, donde el Barcelona tendrá una baja sensible: Pedri, quien está fuera por lesión justo el día en que cumple 23 años.
Horario y canales de TV para ver Chelsea vs Barcelona
|País
|Canal
|Horario
|Costa Rica
|ESPN / Star+
|2:00 p. m.
|Centroamérica
|ESPN / Star+
|2:00 p. m.
|México
|TNT Sports / HBO Max
|2:00 p. m.
|Colombia
|ESPN / Star+
|3:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|CBS Sports / Paramount+ / Univisión-TUDN
|4:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|CBS Sports / Paramount+ / Univisión-TUDN
|1:00 p. m.
|Argentina
|ESPN / Star+
|5:00 p. m.
|España
|Movistar Liga de Campeones
|9:00 p. m.
Un partido con mucho en juego
Los dos equipos llegan igualados en puntos y en plena pelea por avanzar en la fase. El Barcelona arrastra dudas por su irregularidad y por las bajas en el mediocampo, mientras que el Chelsea intenta hacerse fuerte en casa para tomar ventaja en la tabla.
La ausencia de Pedri, uno de los referentes del club catalán, obligará al equipo a modificar su esquema habitual. En la otra acera, los blues buscarán aprovechar el ambiente de Stamford Bridge para sumar tres puntos claves.