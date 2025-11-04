Club Brujas vs. FC Barcelona: hora y canal para ver en Latinoamérica, Estados Unidos y España

El FC Barcelona visita este miércoles 5 de noviembre al Club Brujas por la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA.
El encuentro se disputará en el Estadio Jan Breydel de Bélgica y será fundamental para el conjunto dirigido por Hansi Flick, que busca asegurar su pase a los octavos de final.
LEA MÁS: Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole y aclara: “No fue por una infidelidad”
Horarios del partido Barcelona vs Club Brujas
|México, Costa Rica, Centroamérica
|2:00 p.m.
|Colombia, Perú, Ecuador
|3:00 p.m.
|Argentina, Chile, Uruguay
|5:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
Canales y plataformas para ver el partido
|México y Centroamérica
|ESPN
y
Star+
|Sudamérica (Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador)
|ESPN
,
Star+
, y
TNT Sports
(Argentina y Chile)
|Estados Unidos
|Paramount+
,
TUDN
, y
Univisión
|España
|Movistar Liga de Campeones
Un duelo clave para el Barcelona
El Barcelona llega con la misión de sumar una nueva victoria para seguir peleando una clasificación a la segunda fase.
Figuras como Marcus Rashford y Lamine Yamal se espera que sean claves ante la ausencia de Pedri.
LEA MÁS: Vea las mejores imágenes del pleito entre el Real Madrid y el Barcelona al finalizar el clásico español
El Club Brujas, por su parte, intentará aprovechar su localía y sorprender al conjunto catalán con un juego rápido y físico, buscando mantenerse con opciones en el grupo.
Nota realizada con ayuda de IA