Club Brujas vs. FC Barcelona: hora y canal para ver en Latinoamérica, Estados Unidos y España

El FC Barcelona visita este miércoles 5 de noviembre al Club Brujas por la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA.

El encuentro se disputará en el Estadio Jan Breydel de Bélgica y será fundamental para el conjunto dirigido por Hansi Flick, que busca asegurar su pase a los octavos de final.

Horarios del partido Barcelona vs Club Brujas

El polaco del Barcelona Robert Lewandowski celebra con Lamine Yamal tras la anotación ante la Real Sociedad por la Liga Española. (JOSEP LAGO/AFP)

México, Costa Rica, Centroamérica 2:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador 3:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay 5:00 p.m. Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. España 9:00 p.m.

Canales y plataformas para ver el partido

México y Centroamérica ESPN

y

Star+ Sudamérica (Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador) ESPN

,

Star+

, y

TNT Sports

(Argentina y Chile) Estados Unidos Paramount+

,

TUDN

, y

Univisión España Movistar Liga de Campeones

Un duelo clave para el Barcelona

El Barcelona llega con la misión de sumar una nueva victoria para seguir peleando una clasificación a la segunda fase.

Figuras como Marcus Rashford y Lamine Yamal se espera que sean claves ante la ausencia de Pedri.

El Club Brujas, por su parte, intentará aprovechar su localía y sorprender al conjunto catalán con un juego rápido y físico, buscando mantenerse con opciones en el grupo.

